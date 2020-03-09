【新冠肺炎】中國抗疫成效顯著 王毅召開視頻會議就海外疫情表態

鑑於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情外國多個地方蔓延，並有快速擴散趨勢，中國外交部長王毅3月8日在外交部召開視像會議，與中國駐韓國、日本、伊朗、意大利、德國、法國、西班牙7國大使進行通話，部署工作。

王毅3月9日在外交部與中國七位駐外大使召開視頻會議，交流海外疫情情況，並呼籲各國民眾按照世衛組織專業建議，克服恐慌情緒，科學理性應對疫情。（中國外交部官網截圖）

中國外交部網站3月9日刊登信息稱，王毅表示，“當前海外疫情形勢日趨嚴峻，應對防範境外輸入風險必須予以高度重視”。

王毅要求，“駐外使領館要與駐在國保持密切溝通，積極介紹中方控制疫情取得的最新進展和有益經驗，提供力所能及的支持援助，並與國際社會開展加強公共衛生領域的合作。

根據世界衛生組織（WHO）官網3月9日發布的消息，最近幾日，即使其他國家的新增病例激增，中國的新增感染病例卻顯著下降，世衛組織讚揚了中國應對疫情做出的努力。

“在中國報告的8萬例病例中，超過70%的患者已經康復並出院。”“在病例最多的4個國家中，中國的疫情得到了控制。”總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月9日在世衛組織有關新冠肺炎的例行記者會上這樣說。

《紐約時報》3月9日文章稱，美國明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）也對中國抗疫取得的成果表示了稱讚，他說，“我認為在擊潰病毒方面中國做了很了不起的工作。”

不過，譚德塞也表示，目前抗疫形勢依然嚴峻。截止3月8日，有100個國家報告了10萬例新冠肺炎病例。“這種病毒在這麼多國家已立足，大流行的威脅已變得非常真實。”

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月9日報道，世衛組織衛生緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，儘管中國情況向好發展，但“事實上，一些國家才剛輸入第一批病例。我們在很大程度上仍處於新冠肺炎這一流行病的上升周期中，還有很多路要走。”