【一分鐘看世界】俄沙油價大戰、防疫策略大不同、郵輪乘客變人球

今天是3月10日，星期二。
環球股市大瀉的一天，你需要知道的國際新聞：
油價的角力
2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球石油需求，拖累油價低走。不過，俄羅斯卻一反常態拒絕與石油輸出國組織（OPEC）合作減產抬價。沙特阿拉伯隨即挑起價格戰，推低油價引發市場動盪，連帶全球股市下瀉。分析相信，俄國此舉目的可能是想打擊美國頁岩油……（按此閱讀更多）
2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球石油需求，拖累油價低走。圖為美國德州一所煉油廠。（AP）
防疫策略大不同
疫情持續擴散，沙特阿拉伯決定封省。日本與韓國出現新型肺炎個案亦時間相若，惟疫情發展至今有顯著差別，究竟為何？醫學權威雜誌《刺針》就指出，各國可從中國的經驗中學習，承擔合理風險並採取果斷行動……（按此閱讀更多）
疫情持續擴散，各國的防疫策略都有不同，圖為泰國當局為旅客檢測體溫（AP）
郵輪變海上人球？
因疫情被拒靠岸的至尊公主號（Grand Princess）會在當地時間3月8日停靠加州奧克蘭港，乘客預計可於9日落船。意大利郵輪歌詩達幸運號（Costa Fortuna）先後被馬來西亞和泰國禁止停靠，約2000乘客變「海上人球」，最終將在新加坡靠岸。新加坡宣布，郵輪將按原定行程在3月10日停靠新加坡碼頭……（按此閱讀更多）
世界各地疫情
世界各地疫情持續，意大利8日的確診個案增加1492宗，累計確診升至7375人，死亡總數達366宗，超越韓國成為中國以外疫情最嚴重國家。韓國就增加96宗，累計確診病例7478宗。美國就確診550例、覆蓋34州。死亡病例有21人。8州已宣布進入疫情緊急狀態……（按此閱讀更多）
必看話題文章
【新冠肺炎】日本人湧上山郊遊兼避疫 大阪神戶露營場預約暴增【新冠肺炎】意籲長者留家被指「離地」 專家亦批中招風險更高【新冠肺炎】泰隔離營內部「曝光」 打地鋪＋巨型蚊帳＋僧侶唸經
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。