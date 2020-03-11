【一分鐘看世界】特朗普身體健康、意大利全國封城、美股大反彈

今天是3月11日，星期三。
多雲有雨的一天，你需要知道的國際新聞：
特朗普：我很好，謝謝
新型肺炎疫情持續蔓延，美國的確診數字不斷上升，有國會議員與確診者同場後需要隔離，而總統特朗普當時亦是座上客，因此令外界憂慮他是否受到感染……（按此閱讀更多）
特朗普稱自己身體狀況非常正常，認為無需要接受病毒檢測。（Reuters）
疫情陰霾籠罩意大利
新型肺炎疫情在全球蔓延，有專家認為情況直到明年才有改善，而中國以外的兩大重災區韓國和意大利的疫情仍然嚴峻，其中韓國首爾出現大規模感染事件；意大利的確診人數則突破1萬。
意大利的病例急速上升，死亡率亦偏高，為當地醫療系統帶來嚴重衝擊。當地政府為阻止疫情擴散，不惜採取「封城」措施，為當地日常生活帶來極大改變……（按此閱讀更多）
新型肺炎在歐洲蔓延，歐盟27個成員國都出現確診個案。其中在疫情最嚴重的意大利，民眾駕車鄰國奧地利時，都要接受健康檢查。（AP）
美股瘋狂過山車
美股上個交易日大跌，道指歷史性重創2000點。10日開市時則急速向上，期後又向下發展，令一眾投資者飽食驚風散……（按此閱讀更多）
永續普京
除了新型肺炎疫情外，相信不少人關注俄羅斯與沙特阿拉伯之間的油價戰，俄羅斯總統普京稱國家可以度過難關。而當地亦有意為他再度連任鋪路，建議「總統任期歸零」，但他認為有一個條件……（按此閱讀更多）
「小超級星期二」
美國民主黨繼續舉行總統初選，今次戰場遍佈六個州份，因而有「小超級星期二」之名。受到疫情影響，兩大熱門拜登和桑德斯都暫停競選活動。而在選情方面，拜登的支持度拋離桑德斯，並獲非裔參議員支持。有分析認為，經過今日之後，選情或會塵埃落定……（按此閱讀更多）
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