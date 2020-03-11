【新冠肺炎】埃及的魚與熊掌　想抵住疫情又難捨旅客？

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。本港一個小型埃及旅行團全員中招，包括領隊也初步確診。旅行團曾到開羅和樂蜀等地方遊覽，並乘船遊覽尼羅河。 埃及向來吸引大量遊客一睹古文明的風采，但著名旅遊地點樂蜀（Luxor）如今變成疫情的爆發地點。尼羅河一艘郵輪爆發集體感染，另外有德國遊客染疫病逝。對埃及而言，旅遊業和公共衛生或許如魚與熊掌一樣難以取捨。

樂蜀著名景點凱爾奈克神廟3月9日仍然有大量旅客。（路透社）

郵輪爆發感染 德國遊客染疫亡

截至上周五前，埃及確診個案只有3宗，為中東地區較少確診個案的國家。不過只是一日之後，尼羅河郵輪「A Sara」爆發集體感染。到目前為止，已經有最少45名乘客和船員確診。郵輪目前停泊樂蜀接受隔離。世界衛生組織（World Health Organization）郵輪的病毒來源是一名台裔美國女子。

埃及疫情隨即引爆。衛生部3月8日公布首宗死亡個案。患者為60歲德國遊客，3月1日抵達埃及，3月7日確診。他曾到訪樂蜀，之後轉到紅海度假勝地胡爾加達（Hurghada）。根據統計，最少有29名遊客2月到訪埃及返國後確診。

金字塔仍然是埃及歷久不衰的標誌。圖為3月8日開羅郊區的吉薩金字塔。（路透社）

官員落區粉飾太平：無事！

迎來新冠肺炎侵襲的上一秒，旅遊部長阿納尼（Khaled el-Anani）3月8日夥拍衛生部長扎耶德（Hala Zayed）到樂蜀著名景點凱爾奈克神廟（Karnak Temple）「落區」。當時仍然有旅客排隊參觀神廟。

阿納尼指，神廟仍然開放，也很安全。他說：「我們來到這裏是要回應傳聞，說這裏沒有旅客，說旅客怕了。感謝主，這裏還有人」，「樂蜀旅遊業仍然穩定……一切都很好。」身旁的扎耶德也呼籲不要誇大危機的程度，並指將會攜手度過疫情。她說：「不要誇大反應。我們注視着所有事情。」

話音剛落，那邊廂爆發郵輪集體感染。政府隨即派出醫生到樂蜀的酒店為旅客做檢查，防止疫情擴散。不過據埃及記者艾哈邁德（Yara Ahmed）表示，她所在的酒店400名旅客中，只有10人接受病毒測試，即使接受測試，在未有結果前也獲「放生」繼續行程。其他人想接受測試也未獲准。

沙特阿拉伯要求來自埃及的工人出示健康證明。數百人3月8日湧到實驗室外排隊等待接受檢測。（美聯社）

旅遊業走出困境再迎來重擊

帝王谷（Valley of the Kings）和法老圖坦卡門（King Tutankhamun）陵墓所在的樂蜀一直古埃及愛好者的朝聖地。經歷過1997年的嚴重槍擊案，樂蜀以至埃及一路在跌盪中尋找出路。旅遊業好不容易才漸漸走出2011年阿拉伯之春前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）倒台帶來的困境，如今再迎來打擊。

開羅的旅行社Emeco Travel Egypt主席Karim ElMinabaway表示，截至6月底，取消行程的旅客不多，但預計秋冬將受到嚴重打擊，目前收到明年第一季的訂單只得預計的一成。一般而言，旅客於6至8個月前預訂行程。

旅遊業收益在7月結束的財政年度達到破紀錄的125.7億美元，第三季錄得41.9億美元，為表現最好的一季。轉眼間，新冠肺炎卻為埃及旅遊業帶來沉重的經濟壓力。要保障人民和旅客健康，採取強硬封鎖措施，抑或力保旅遊業，繼續容許人口流動，是埃及艱辛的課題。