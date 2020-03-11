【#MeToo運動】荷里活監製韋恩斯坦性侵罪成　判監23年

荷里活著名監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵案件，早前被紐約法院裁定兩項罪名成立後，當局3月11日判處他入獄23年。

現年67歲的韋恩斯坦早前被多名女星指控性侵犯，其中包括女星Annabella Sciorra、杰茜卡曼（Jessica Mann）、製作助理黑利爾（Mimi Haleyi）等人。他於2月24日被裁定兩項罪名成立。

韋恩斯坦面臨5項控罪，包括兩項強姦、兩項性襲擊及一項強行口交的非禮罪，而目前裁定兩項罪名成立的案件，分別是2006年涉嫌強迫前製作助理黑利爾口交，以及2013年在紐約酒店內強姦女星杰茜卡曼。

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七男五女的陪審團裁定韋恩斯坦一項三級強姦和一項性襲擊罪成，但最嚴重的「掠奪性性侵犯」（predatory sexual assault）和一級強姦罪不成立，而此兩罪將導致韋恩斯坦終身監禁。法官當日下令韋恩斯坦即時入獄，他在庭上被戴上手銬。

韋恩斯坦2017年被爆性騷擾醜聞，逾80名女子聲稱韋恩斯坦對她們有不當性行為，在全球掀起反性侵的#MeToo運動。因韋恩斯坦案而成立的反性侵聯盟「Time's Up」，形容裁決象徵「正義新時代」的來臨。