【新冠肺炎．各地措施】特朗普：禁止歐洲旅客入境美國30天

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，一些國家或地區已出現無法追蹤源頭的確診個案，例如韓國、伊朗、意大利及美國，令人擔心大規模的社區爆發將會發生。本文將持續更新各地應對疫情的消息。

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特朗普：禁止歐洲旅客入境美國30天

特朗普3月11日晚上發表全國電視講話，鑑於新冠肺炎疫情擴散，周五午夜開始禁止歐洲旅客入境美國，但不包括英國，有關措施為期30天。

意大利除超市食店藥房外 關閉所有商店

鑑於意大利新型冠狀病毒疫情持續擴大，總理孔特（Giuseppe Conte）3月11日宣布將抗疫措施再升級，下令國內的所有店舖，除超級市場、食品店及藥房之外，全部必須關閉，但餐廳仍可維持外賣服務，公司的員工食堂如能保證客戶之間的距離至少有1米，則仍可繼續開放。企業亦必須關閉除對生產必要以外的所有部門。

東京迪士尼樂園延長休園時間

共同社3月11日報道，東京迪士尼樂園將延長休園時間，預計4月上旬才重開。位於大阪的日本環球影城也宣佈休園時間將至少延長至3月22日。

泰國入境問題再鬧羅生門

路透社引述泰國內政部長3月11日表示，因應疫情擴大，將取消18個國家的落地簽證，以及另外3地包括香港、韓國和意大利等的免簽證入境措施。但另一邊廂，泰國駐港總領事館之後同日發表聲明稱，基於協議乃屬雙邊協議，因此香港及澳門護照持有人將不會受到影響。事件再變羅生門。

據路透社報道所指，取消落地簽證的18個國家，包括保加利亞、不丹、中國（包括台灣）、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟、格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥、瑙鲁（Nauru）、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克和瓦努阿圖。

東京奧運或因疫情押後1或2年

東京奧運籌委會委員高橋治之3月10日接受《華爾街日報》訪問時指，如果因為新冠肺炎疫情嚴重，導致今年夏天無法舉辦奧運，延後1年至2年或是最可行的替代方案。他說，取消奧運或在不開放觀眾進場的情況下舉辦，將有財務損失；延後不足一年的話，則會與其他國際賽事舉辦日期出現衝突情況。

圖為停泊在加州三藩市對外海域的「至尊公主號」郵輪客房露台。3月8日身在船上的乘客向記者攝影鏡頭揮手。（AP）

紐約州市郊設封鎖區 國民警衛隊進駐

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）3月10日宣布，將在紐約市近郊、新冠病毒疫情嚴重的新羅謝爾市（New Rochelle）劃設方圓約1.6公里的封鎖區，學校和宗教等公共場所自12日起關閉2周，並設立臨時病毒檢測設施，以及派駐國民警衛隊（National Guard）協助公共場所消毒、向疫區居民運送糧食，防止疫情進一步擴散。

紐約州的確診病例目前已達173宗，其中108宗集中在新羅謝爾市所在的韋斯切斯特縣（Westchester County），科莫指這可能是全國最大規模的集體感染，因此需要採取措施應對。

意大利擴大封城至全國範圍

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月9日晚宣布，阻止疫情擴散的隔離措施將由原本北部整個倫巴第地區（Lombardy）及14個省，擴大至全國範圍，有關措施還包括禁止公眾集結，當地時間10日起生效。民眾除了因為工作、健康或其他緊急情況，一律不可離開所居住地區，全國所有體育活動暫停，包括足球賽事。

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英國外交部旅遊建議不要前往意大利

英國外交部3月9日修訂對意大利的外遊建議。基於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，以及意大利9日最新宣布擴大封城至全國範圍，外交部建議民眾如非必要切勿前往意大利。所有從意大利回國的公民，應要自我隔離14天。

以色列要求所有入境人士14天隔離檢疫

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月9日表示，將要求所有從海外抵達以色列的旅客和國民，在入境後隔離14天，以防疫情擴散。新措施對國民會即日生效，對其他非以色列國民的旅客則會在12日起生效，旅客屆時必須能夠證明有其自我隔離的方法。

法德禁止舉行逾千人集會活動

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）3月8日宣布加強抗疫措施，禁止舉行所有超過1,000人參與的集會活動，防止疫情擴散。

德國亦正考慮類似措施，衛生部長施潘（Jens Spahn）8日呼籲所有活動籌辦組織取消舉行有逾1,000人參與的活動，包括體育比賽及演唱會等。

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中港澳旅客入境泰國需隔離14天

香港泰國旅遊局3月9日在社交網站宣布，因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最新發展，所有由中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

菲律賓宣布進入公共衛生緊急狀態

菲律賓總統發言人3月8日表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）因應新型冠狀病毒疫情，已簽署行政命令，宣布菲律賓進入公共衛生緊急狀態。衛生部可在有需要時，下達命令隔離患者；若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離，將面臨相關處罰。

意大利北部封城 包括米蘭及威尼斯

意大利政府3月8日簽署封城法令草案，封鎖北部整個倫巴第地區（Lombardy）及14個省，包括米蘭及威尼斯等大城市及遊客區，涉及至少1600萬人。

新措施即日起生效，預計直到4月3日為止。法令禁止當地民眾出入，區內學校關閉，健身室、泳池、博物館及滑雪場等暫停營業。違反規定的人將處以罰款或監禁。

韓國「以牙還牙」暫停日本公民免簽證入境待遇

韓國政府3月6日宣布，決定自3月9日起暫停給日本公民的免簽證入境待遇。韓國並會對從日本入境韓國的所有外國人採取特別入境管制措施。

這是源於日本政府3月5日公布，自3月9日起，從中國與韓國入境日本的人士都要隔離14天，日本並會暫停給予韓國、香港、澳門人士免簽證入境待遇，以應對新型肺炎疫情。此措施引來韓方非常不滿，韓國外長康京和3月6日召見日本大使提出抗議，她對日方暫停免簽證入境等措施表示遺憾。

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不丹實施入境禁令2周

不丹首相辦公室3月6日宣布，即日起臨時禁止外國遊客入境兩周，並關閉首都廷布（Thimphu）、帕羅（Paro）及普那卡（Punakha）的學校和學院兩周。同時，兩周內所有國內的國際會議和研討會延期舉行。

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馬來西亞禁止14日內到訪意大利日本伊朗等7地遊客入境

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）3月5日宣布，政府禁止14天內到過意大利倫巴第（Lombardy）及威尼托（Veneto）、艾米利亞－羅馬涅（Emilia-Romagna）、伊朗德黑蘭（Tehran）、庫姆（Qom）和吉蘭（Gilan）及日本北海道的旅客入境，不論其國籍。

澳洲禁韓國旅客入境 加強檢驗意大利旅客

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）3月5日宣布擴大入境禁令範圍，最新是禁止韓國旅客入境，並會加強檢驗來自意大利的旅客，包括在辦理登機手續時會詢問他們更多問題，以及在抵達澳洲時檢查體溫。澳洲亦延長對中國及伊朗旅客的入境禁令多一周，直至3月14日。

意大利全國學校停課至3月中

意大利政府3月4日決定讓全國所有學校、大學停課，直至3月中。

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德國禁口罩等防疫用品出口

德國內政部3月4日宣布，已禁止口罩、手套和防護衣等醫療防疫用品出口，以確保德國衛生人員有足夠裝備應對疫情。

美國對韓國和意大利赴美飛機旅客實施健康檢查

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月2日晚表示，美國當地時間3日早上開始，會對來自韓國和意大利所有直航赴美航班的旅客進行健康檢查。旅客在登機前，需接受多次量度體溫。

教徒之後 韓大邱市民將接受測試

被指是邪教的韓國新天地教會有信眾曾往中國武漢，韓政府部門雖尚未確認他們在疫情迅速擴散中扮演的角色。然而市有73%個案都可追溯到至教會，加上會方一度阻礙政府調查，令教會更被大眾視為大邱市疫情罪魁。教會創辦人李萬熙3月2日跪地行大禮道歉。

韓國衛生部副部長金剛立3月3日表示，政府部門在完成對有徵狀信眾進行測試後，將測試擴展至大邱市市民。他說，大邱市的測試的首要對象，已從信眾轉移至普通市民。

日本上調對韓國大邱及意大利北部旅遊建議

日本因應新型冠狀病毒疫情，3月1日調高對韓國大邱市及清道郡的旅遊建議級別至第三級，呼籲民眾不要前往當地；並對意大利北部的倫巴第（Lombardy）、威尼托（Veneto）和艾米利亞—羅馬涅（Emilia Romagna）等3個地區的旅遊建議調高至第二級，呼籲民眾如非必要切勿前往有關地區。

美國禁到過伊朗人士入境 籲國民勿往意大利及韓國

美國政府因應多國疫情擴散，2月29日宣布加強旅遊限制，禁止14日內到過伊朗的外國人入境，並對意大利及韓國的疫情重災區的旅遊建議級別，上調至最嚴重的第四級，呼籲民眾避免前往這些地區。美國國務院正與意大利和韓國政府合作，加強檢查前往美國旅行的人士。

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俄羅斯先禁伊朗人再限制韓國人入境

政府2月28日暫時禁止伊朗公民進入國境，另稱自3月1日起限制韓國公民入境，亦不允許任何外籍公民從伊朗或韓國入境俄羅斯。政府還向外交部下達暫停發簽證給伊朗公民的命令。

北海道宣布進入緊急狀態

日本北海道知事鈴木直道2月28日宣布當地進入緊急狀態，呼籲民眾本周末留在家中，不要外出。北海道在2月28日新增12宗個案，目前累計有66宗確診個案，為日本境內最多病例的行政區。

鈴木直道之前已決定讓公立中小學自2月27日或28日起全面停課，他之後因此得到讚賞。

圖為韓國汝矣島純福音教會3月1日舉行彌撒，有戴上口罩的信眾出席，不過這教會已決定將周日的聚會改在網上進行，以防疫情擴散。（AP）

瑞士禁止舉行大型活動 日內瓦車展取消

瑞士政府2月28日宣布暫時禁止舉行有1000人以上參與的大型活動，措施立即生效，起碼實施至3月15日。原定3月初舉行的「日內瓦車展」宣布取消。

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美副總統帶頭抗疫

獲美國總統特朗普（Donald Trump）委以重任負責領軍該國抗疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）在2月27日宣布，財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），以及醫療總監傑羅姆・亞當斯（Jerome Adams）將加入抗疫專責小組。

美國副總統彭斯將領導該國新冠肺炎工作小組，傑羅姆・亞當斯、財長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛將會加入。

除了他們，伯克斯（Deborah Birx）亦是這個小組的重點人物，她將向彭博匯報其工作。在美國政府對抗愛滋病的工作上，伯克斯長期在這方面擔任領導工作。

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美國上調對韓國旅遊建議至第三級

美國國務院2月26日上調對韓國旅遊建議到第三級，呼籲民眾重新考慮是否前往韓國。鑑於韓國不斷新增2019冠狀病毒病（COVID-19）個案，韓方已上調疫情預警至最高「嚴重」級別，加上美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2月24日宣布上調對韓國旅遊建議至最高級的第三級，旅客應參考CDC指引，建議所有旅客如未必要切勿前往韓國。

伊朗禁止中國公民入境

伊朗國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）2月27日報道，該國決定禁止中國公民入境。目前當地累計病例為245宗，26人死亡。

安倍晉三宣布日本全國中小學3月2日起停課

日本放送協會（NHK）報道，日本首相安倍晉三2月27日宣布將要求全國中小學自3月2日起暫時停課，直到4月春假為止。

日本大阪市政府在2月27日較早時候已決定，為防疫情擴大，市立的幼兒園及小學初中全部停課兩週，從2月29日持續至3月13日。

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意大利要求港澳入境人士須接受隔離

意大利駐香港總領事館發表入境防疫的新規定，由2月22日起，如入境意大利之前的14天，曾經去過包括香港和澳門等中國領土，必須向意大利衞生部申報，同時需接受在家中或酒店隔離。如有接觸過確診患者的人士，則須強制隔離14天。上述新規定有效期為90天。

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