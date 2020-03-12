【新冠肺炎】世衛正式宣布疫情為全球大流行病

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發近三個月，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月11日宣布，將疫情列為大流行（pandemic）級別。

譚德塞表示，對疫情的擴散速度及嚴重程度，以及各國不採取行動的情況感到憂慮，並指出，中國以外的確診數目增加12倍，因此令人擔憂。他呼籲全球需要保持冷靜，一同作出正確的事應對疫情。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指，正式使用「大流行病」並不會改變世衛的政策。他亦認為，伊朗的情況非常嚴峻，稱世衛會持續關注當地情況，希望患者獲更多照料。

瑞安稱，世衛在過去24小時向伊朗提供4萬套病毒試劑，但指供應非常緊張，他們都難以找到其他供應。他指伊朗和意大利成為抗疫前線，警告其他國家隨時面臨同樣情況，又提到部分國家的公共衛生系統缺乏應對能力，因此要求各國提升監視和追蹤病毒來源水平。譚德塞呼籲各國應以採取控制措施為優先，同時要考慮如何緩和疫情。

新型肺炎疫情在全球蔓延，意大利成為中國以外的重災區，當地在3月11日新增2313人確診，令總病例數目升至12462人。意大利政府實施全國封城令，米蘭大教堂附近接近空無一人。（Reuters）

世衛在1月30日將疫情列為「國際關注緊急公共衞生事件」，而當時中國以外的確診個案不同100宗，並有8宗人傳人病例。目前全球共有超過11.8萬宗確診個案，遍及114個國家和地區，死亡人數達4291人。

根據世衛定義，「全球大流行」是指：某一種人類尚無法免疫的新型傳播疾病，於某一時期同時在全世界以超乎預期之外的速度與尺度流行。相較於「疫情流行」的疫情嚴重程度，全球大流行更關鍵的衡量指標，在於疫情是否橫跨地理限制、流行於世界多國。

在過去，被世衛宣布、或歷史公認為「全球大流行」的流行病有：14世紀的黑死病、19世紀末的天花、1918年的西班牙流感（Spanish flu）、1981年的愛滋病毒，最近一次則為2009年俗稱「豬流感」的H1N1疫情。