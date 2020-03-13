【新冠肺炎】英媒：美白宮將抗疫會議視為機密　部分官員或封口

路透社3月11日引述4名來自美國政府官員表示，白宮已要求政府衛生部門官員將抗疫相關的一系列會議視為機密，而這個「不尋常的」舉動將限制信息的交流，進而對政府抗疫工作不利。

美國副總統彭斯（中）是負責領導本次抗疫工作的白宮最高級別官員。（AP）

這些消息人士稱，自1月中旬以來，在美國衛生及公共服務部（HSS）的一間會議室裏曾舉行過關於如何應對本次新冠肺炎疫情的秘密討論，但一些來自政府部門的關鍵人物卻因沒有得到安全許可而無法參加這些會議，其中包括視頻電話會議。

他們指出，負責給美國總統特朗普（Donald Trump）提供國安方面建議的美國國家安全委員會負責對與會者身份進行檢查，而該委員會是白宮直屬部門，因此這可能使某些信息被掩蓋，進而導致整個抗疫工作被耽誤。

此外還有一些美國政府官員向該社表示，由於會議是機密的，因此無法對會議內容進行描述。

對此美國國家安全委員會發言人阿爾約特（John Ullyot）表示，從回應冠狀病毒相關問題的第一天起，該委員會就一直秉承徹底透明的原則。美國衛生及公共服務部發言人麥基奧（Katherine McKeogh）則發表了類似的聲明並強調應將一些工作會議的內容保密。

但有分析認為，白宮在應對本次新冠肺炎疫情爆發方面存在響應過慢以及缺乏透明度等問題，此外還有個別州州長及官員抱怨過聯邦政府對疫情基本信息缺乏了解。