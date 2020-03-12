【一分鐘看世界】肺炎疫情全球大流行、歐美疫情難控、美股入熊市

今天是3月12日，星期四。
多雲有雨的一天，你需要知道的國際新聞：
疫症大流行
2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發近三個月，全球確診數目超過12萬宗，華府官員指中國一開始處理疫情不力，導致情況演變成現在的模樣。世衛終於在3月11日宣布將疫情列為「全球大流行」，呼籲各國優先處理疫情。而事件亦令新型肺炎與黑死病、天花看齊……（按此閱讀更多）
世衛總幹事譚德塞3月11日宣布將新型肺炎疫情列為「大流行」。 （Reuters）
華爾街熊市
新型肺炎為全球經濟帶來巨大打擊，美股連續多個交易日都上演「高高低低」場面，「股神」巴菲特指情況沒有比08年金融海嘯般嚴重，不過市場情緒就沒有這樣樂觀……（按此閱讀更多）
新型肺炎疫情影響市場情緒，美股連續多日大起大跌。（Reuters）
歐美疫情嚴峻
新型肺炎疫情在歐美蔓延，英國有官員確診；意大利的確診人數破萬，當地醫療用品短缺，令醫生出現「選擇困難」，政府亦推出更嚴厲的「封城」措施，希望阻止病毒抗散。不過德國憂慮當地近7成人口受感染，美國則認為疫情仍會持續一段時間……（按此閱讀更多）
桑德斯拒投降
美國民主黨的「小超級星期二」過去，前副總統拜登與參議員桑德斯「鬥入直路」，前者取得明顯優勢，並獲前對手楊安澤支持，令拜登有望挑戰總統特朗普的地位。不過桑德斯仍未放棄，稱期待在辯論場上與拜登再決高下………（按此閱讀更多）
311九年過去
日本311地震9周年，受到新型肺炎疫情影響，悼念活動被迫縮小或取消，但民眾並沒有忘記當年犧牲的人，搜索失蹤者遺體的工作仍然進行。而他們沒有忘記的，還有福島核電廠的廢棄工作……（按此閱讀更多）
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