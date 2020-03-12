【新冠肺炎】世衛：全球確診病例接近12萬

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在全球肆虐，世界衛生組織（WHO）3月11日公布的最新數據顯示，中國以外新冠肺炎確診病例達37,371宗，全球確診病例接近12萬。

世衛組織每日公布的疫情報告顯示，截至歐洲中部時間11日早上10時，中國新增31宗確診病例，累計有80,955宗；新增22宗死亡病例，累計有3,162宗。

中國以外確診病例較前一日增加4,596宗，達到37,371宗；中國以外死亡病例較前一日增加258宗，達到1,130宗。

全球範圍內，新冠肺炎確診病例較前一日增加4,627宗，達到118,326宗；死亡病例較前一日增加280宗，達到4,292宗。

世界衛生組織的數據顯示，全球新冠肺炎確診病例突破10萬。（Reuters）

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日在記者會上宣布，WHO經過疫情評估後，將疫情列為大流行（pandemic）級別。

譚德塞表示，對疫情的擴散速度及嚴重程度，以及各國不採取行動的情況感到憂慮，並指出，中國以外的確診數目增加12倍，因此令人擔憂。他呼籲全球需要保持冷靜，一同作出正確的事應對疫情。

譚德塞強調，將新冠肺炎疫情形容為「大流行」不會改變世衛組織對其威脅的評估，「它不會改變世衛組織正在做的事情，也不會改變各國應該做的事情」。