【新冠肺炎・日本】全國病毒檢測量比海外少　與流行病學調查有關

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在日本呈持續蔓延態勢，但實際檢測數量遠遠少於海外，這導致日本政府在防疫措施上遭到各方質疑。但日本國內有聲音認為，政府做法背後潛藏着一個關鍵因素。

日本傳媒3月12日報道，日本對新型冠狀病毒的檢測數量比海外要少，並非判斷是否感染的核酸檢測反應檢測能力存在問題，而是因為日本厚生勞動省最初推進檢測時，沒有作為醫療行為，而是作為抑制感染擴大的「流行病學調查」。

報道稱，新冠肺炎尚無有效治療藥物，就算能儘早發現，也未必有助於「早期治療」。從醫療角度來看，進行檢測的意義將減弱。

隨着新冠肺炎疫情蔓延，日本民眾也開始注重個人防護。圖為2020年2月28日，民眾戴着防護口罩出現在東京品川站。（Reuters）

負責核酸檢測的日本國立傳染病研究所3月1日以所長脅田隆字的名義，在官網上發布題為《寫給各位市民》的文章。對於有聲音批評「試圖通過減少檢測數讓感染者人數看起來更少」，他反駁稱這並非事實。在這篇文章中「積極的流行病學調查」這一醫學用語多次出現。

流行病學調查是在新傳染病發生之際調查感染者、密切接觸者和疑似感染者的健康狀態、以掌握疾病特徵和傳播等感染的整體情況的調查。這並非對每位患者進行檢測和治療的醫療行為，而是基於探索感染防止舉措等保護社會整體免受疾病侵害的公眾衛生的視點而實施的行為。

不過文章也指出，日本防止病毒侵入國內的口岸管控也以失敗而告終，人傳人的感染案例不斷出現。感染擴大沒有平息的迹象。

截至3月12日0時，日本確診病例累計達1,334宗。確診患者中包括在日本國內的確診病例和中國遊客等624人，「鑽石公主號」郵輪乘客和船員696人，以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人。

累計死亡23人，其中日本國內死亡16人，「鑽石公主」號死亡7人。