【新冠肺炎】湯漢斯妻曾作客電視節目　兩名主持隔離及接受檢測

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奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）與妻子確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。威爾遜曾到澳洲電視節目《Today Extra》接受訪問，兩名節目主持人都已開始隔離檢疫及接受病毒檢測，另外也有多名節目工作人員要隔離。

奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks） 3月11日公布感染新型冠狀病毒消息，目前與妻子威爾遜（Rita Wilson）在澳洲黃金海岸的醫院接受治療。威爾遜在確診前，3月9日曾現身電視台Channel Nine的電視節目《Today Extra》接受訪問及獻唱，訪問長約7分鐘半。

節目兩名主持坎貝爾（David Campbell）與拉塞爾（Belinda Russell），以及幾名曾與威爾遜接觸的工作人員已接受檢疫，並需自行隔離14日。

🔻威爾遜之前在澳洲電視節目內獻唱🔻

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坎貝爾接受媒體訪問時表示，訪問時未發現威爾遜有病徵。他又指與威爾遜會面時，對方更開玩笑指大家不應握手，並以碰肘打招呼。

當地傳媒報道，另一節目的女主持格里姆肖（Tracy Grimshaw）曾與威爾遜使用同一間化妝間。她雖然沒有與威爾遜有接觸，但為了安全起見，不會在3月12日主持節目。

電視台娛樂編輯兼《今日周末》（Weekend Today）主持人威爾金斯（Richard Wilkins）向電視台通報，他7日晚曾在悉尼歌劇院的後台狹窄空間，與要演出的威爾遜會面，雖然時間短暫，會面期間並未握手，但他也會先休息幾天。

電視台強調有關舉措符合政府及衛生當局的指導方針，並派員清潔辦工室及消毒。

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