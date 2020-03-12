【新冠肺炎】美國會醫師警告：美國高達1.5億人恐感染新冠病毒

美國國會與最高法院的主治醫師莫納漢（Brian Monahan）表示，他預計美國將有大約7000萬至1.5億人將感染新冠肺炎（COVID-19）。這幾乎相當於美國總人口的三分之一。

據美國全國廣播公司（NBC）3月11日報道，3月10日下午，莫納漢在一次閉門會議上對參議院的工作人員做出了這一預測。莫納漢提醒參議院員工，他們應該為最糟糕的情況做好準備。

不過莫納漢也表示，最終，80%感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的人沒有大礙。

傳染病專家說，到目前為止，新冠病毒似乎比季節型流感更致命，傳染性更強。許多專家和美國衛生官員說，新冠肺炎的死亡率可能在1%左右，這至少是季節型流感的10倍。

美國哈佛大學（Harvard University）流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）本月早些時候說，他認為全球約40%至70%的人口可能會感染這種病毒，其中1%將會死亡。

在3月11日舉行的國會聽證會上，美國一名高級衛生官員說，美國的新冠肺炎疫情最嚴重的時候還沒有到來。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任福奇（Anthony Fauci）11日對眾議院監督和改革委員會（House Oversight and Reform Committee）說：「我敢說，我們會看到更多的病例，情況會比現在更糟。」

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）3月11日發佈的最新數據顯示，截至11日，美國新冠肺炎確診病例已達1,312例，死亡病例達38例。

由於疫情迅速蔓延，截至發稿時，美國已有24個州及首都華盛頓特區宣布進入緊急狀態。