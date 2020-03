【新冠肺炎】美國會醫師警告：美國高達1.5億人恐感染新冠病毒

美國國會與最高法院的主治醫師莫納漢(Brian Monahan)表示,他預計美國將有大約7000萬至1.5億人將感染新冠肺炎(COVID-19)。這幾乎相當於美國總人口的三分之一。

據美國全國廣播公司(NBC)3月11日報道,3月10日下午,莫納漢在一次閉門會議上對參議院的工作人員做出了這一預測。莫納漢提醒參議院員工,他們應該為最糟糕的情況做好準備。

不過莫納漢也表示,最終,80%感染新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的人沒有大礙。

傳染病專家說,到目前為止,新冠病毒似乎比季節型流感更致命,傳染性更強。許多專家和美國衛生官員說,新冠肺炎的死亡率可能在1%左右,這至少是季節型流感的10倍。

美國哈佛大學(Harvard University)流行病學教授利普西奇(Marc Lipsitch)本月早些時候說,他認為全球約40%至70%的人口可能會感染這種病毒,其中1%將會死亡。

在3月11日舉行的國會聽證會上,美國一名高級衛生官員說,美國的新冠肺炎疫情最嚴重的時候還沒有到來。

美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任福奇(Anthony Fauci)11日對眾議院監督和改革委員會(House Oversight and Reform Committee)說:「我敢說,我們會看到更多的病例,情況會比現在更糟。」

據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)3月11日發佈的最新數據顯示,截至11日,美國新冠肺炎確診病例已達1,312例,死亡病例達38例。

由於疫情迅速蔓延,截至發稿時,美國已有24個州及首都華盛頓特區宣布進入緊急狀態。