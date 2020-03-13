【新冠肺炎・日本】國會通過修正案　首相可宣布國家進入緊急狀態

日本參院全體會議3月13日過2012年一個法例的修正案，將2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）納入特別措施法適用對象。在國會兩院都通過修正安後，首相安倍晉三可在必要時宣布國家進入緊急狀態。

圖為日本首相安倍晉三3月12日出席國會下議院全體會議，當天下議院表決通過《新型流感等對策特別措施法》修正案。(AP)

這個法案的原有版本是2012年通過，用於應對新型流感及其他傳染病。國內反對派政黨認為現行法例已足以用來應對新冠肺炎疫情。

眾議院3月12日亦已通過有關修正案，參院則在13日早上通過它。外界預期法案最快14日起生效。

在修正案項下，如疫情在國內快速擴散，以及它對民眾生活及經濟造成重大打擊，首相可宣布國家進入緊急狀態達2年。地方政府在這個情況下可要求民眾留在室內，亦可要求學校關閉、大型活動取消。政府亦可要求例如藥物及食物等物必需品優先售予政府。此外地方政府亦可徵用私人土地及設施作醫療用途。

截至香港時間下午3時，日本共有684人確診個案，在郵輪上確診的乘客及船員為697人，14名人是乘包機回國的人。在確診病例中有26人死亡，當中包括7人是郵輪乘客。