【新冠肺炎】特朗普宣布美國進入緊急狀態　稱或接受病毒檢測

美國總統特朗普（Donald Trump）3月13日宣布，因應新型肺炎疫情，美國正式進入緊急狀態，同時投入500億美元抗疫。

特朗普表示，宣布進入緊急狀態可以為各州及地方政府撥款500億美元抗疫，並下令醫院實施準備措施，華府亦已經購買大量防毒面罩。他指未來8周是抗疫的關鍵時期，民眾需要為長遠利益作犧牲，同時希望緊急狀態不會維持太久。

他稱緊急狀態令可促進當地的遠距醫療，並衛生部長賦予更大權力，靈活地豁免部分法例，例如暫時豁免醫護人員部分執業要求。

特朗普宣布全新的公私合營計劃，增加檢測能力。他呼籲沒必要的民眾勿接受病毒測試，他預計最快下周初會有大約50萬套檢測試劑應市，又稱Google會設立一個網頁，協助民眾判斷是否需要接受檢測。但對於有聲音批評華府安排檢測的速度太慢，特朗普稱自己沒有責任。

另外，他下令能源部增加戰略石油儲備，同時豁免所有聯邦政府借貸的利息。

對於巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的新聞秘書魏因加滕（Fábio Wajngarten）早前與特朗普同場後確診，特朗普表示自己沒出現病徵，但或會接受檢測，並對博爾索納羅沒受到感染表示歡迎。

特朗普早前宣布禁止最近到過歐洲的人士入境，他表示會視乎英國疫情，考慮將對方列入禁令內，並可能將部分國家除名。

他亦指，美中兩國有分享疫情資訊，又認為疫情不會影響與中國國的貿易，相信中國國家主席習近平真誠地處理疫情問題。

這場疫情令全球經濟帶來巨大打擊，其中航空及郵輪公司成為重災區，特朗普稱華府會提供協助，但目前仍沒收到航空公司的求助。