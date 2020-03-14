市場期待更多政府央行救市　美股創2008年來最大升幅

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情本周重擊環球金融市場，多個國家的中央銀行陸續出口救市，或是政府增加開支支持經濟，投資者期待有更多刺激劃，美股上個交易日遭遇歷史性重挫後，周五表現反彈，美股三大創指數下2008年以來最大升幅，其中道指接近收復失地，急升近二千點。

道指最收報23185點，升1985點或9.36%；標指報2711點，升230點或9.29%；納指報7874點，升673點或9.34%。標指盤中一度升6.1%。標指出現2008年來最佳表現。

即使油價周五走高，惟仍出現自2008年金融海嘯以來最大單周跌幅，因為疫情對需求構成威脅，以及一些產油國承諾會增產。油價走升，紐約原油期貨現報33.10美元，升1.55美元或4.92%；倫敦布蘭特期油報35.02美元，升1.8美元或5.42%。

歐股周五造好，英國富時100指數收報5366點，上升2.46%或128點；德國DAX指數收報9232點，升0.77%或70點；法國CAC 40指數收報4118點，升1.83%或74點；意大利富時MIB指數收報15954點，急飆7.12%或1059點；西班牙IBEX 35指數收報6629點，攀升3.73%或238點。

圖為交易員3月12日在美國紐約證券交易所工作的情形。（AP）

央行與政府近日推出措施一覽：

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（14日）宣布國家進入緊急狀態，令外界預期聯邦政府會發放更多財務援助。2周之前他還說，疫情是一個用來影響他尋求連任的選情的騙局。

加拿大央行出乎外界意料，在14日宣布再減息0.5厘，至0.75厘。加拿大央行3月4日宣布減息50點子，由1.75厘點降至1.25厘。這是加拿大央行繼3月4日之後第二次減息，合共減息1厘。加拿大財長稱會向商界提供100億加元信貸，以及推出刺激方案。

中國方面，人民銀行13日決定出手，3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份製商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元人民幣。

歐盟方面， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱歐盟會啟動一個370億歐元的投資計劃，它是紓緩歐盟經濟受病毒影響的一系列措施的一部分。其他措施包括在預算赤字以及國家援助方面給予成員國靈活性。歐盟還會動用10億歐元的歐盟資金，為10萬間受打擊的旅遊、零售、運輸和其他受困行業的公司，提供最多80億歐元的貸款擔保。

英國方面，英倫銀行在周三（11日）突然宣布減息半厘後，周二（10日）在開會時一致通過，會推出專為中小企而設的新「定期融資計劃」（Term Funding Scheme）。這個計劃將涵蓋未來12個月，可讓銀行及建築融資合作社以非常接近央行息率的0.25厘低息進行借貸。