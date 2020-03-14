多名密切接觸者確診 特朗普：將很快接受新冠病毒檢測

美國新冠病毒疫情的發展形勢愈發嚴峻，特朗普（Donald Trump）也開始改變對此次疫情對態度。特朗普在宣布美國進入緊急狀態後，表示將接受新冠病毒檢測。

新冠病毒在美國蔓延，特朗普發表全國講話。（AP）

密切接觸者確診 特朗普將接受病毒測試

美國總統特朗普3月13日在記者會上表示，「我非常有可能會進行新冠病毒檢測。」當被記者問到何時時，特朗普稱，會很快。 ​​​​

此前，美國有線新聞網（CNN）首席白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）3月12日發文，指在特朗普在呼籲人們對冠狀病毒引起的恐慌保持冷靜，而即使他曾與1名後來確診的巴西官員接觸，白宮都在忽略外界所指總統需要接受測試的說法。阿科斯塔引述一名接近特朗普的消息人士對他說，總統私下說擔心自己可能受感染。

《華盛頓郵報》稱，出席上週末美國總統特朗普海湖莊園晚宴的人員中，有第二名受邀訪客新冠病毒檢測結果呈陽性。

報道稱，美共和黨官員將這一消息通過電子郵件形式通知其他與會的客人，郵件提到：「如果你或者你身邊的親人生病或者發燒、呼吸短促或者出現其他呼吸道症狀，請聯繫你的醫療服務提供者。」

美國廣播公司12日報道，巴西總統府當天宣布其媒體事務部門負責人瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）新冠病毒檢測呈陽性。瓦恩加滕上週末曾隨巴西總統博索納羅赴美，參加海湖莊園晚宴，並與特朗普合影。

特朗普宣布美國進入國家緊急狀態

與此同時，特朗普在白宮舉行新冠肺炎疫情發佈會，宣布進入「國家緊急狀態」以應對新冠肺炎疫情。

在發佈會上，特朗普再次對中國疫情防控成果和努力積極評價。特朗普表示，中國分享給美國的數據和應對經驗非常有幫助，中國疫情控制效果明顯。美國的一些醫藥公司團隊也正在與中國專家全力合作。