【新冠肺炎】特朗普海湖莊園「疫情新爆點」？第4名訪客確診

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，已存在社區爆發的情況，病毒亦已蔓延至華府的權力核心。美國總統特朗普（Donald Trump）也開始改變態度。他宣布美國進入緊急狀態後，表示或將接受新冠病毒檢測。特朗普曾在3月7日在海湖莊園出席晚宴，接待巴西代表團，亦曾在渡假村舉行活動。曾去過莊園的人當中，已有4人確診。

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特朗普3月13日在記者會上表示自己沒出現病徵，但或會接受檢測，並對巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）沒受到感染表示歡迎。

巴西新聞秘書魏因加滕（Fábio Wajngarten）12日確診後，特朗普稱不擔心受感染，也未有接受病毒檢測。但美國媒體則報道，特朗普私下其實擔心已受感染。

巴西《聖保羅州報》（Estado de S. Paulo）報道，博爾索納羅的樣本在先後在2次測試中，分別呈陰性與陽性反應。他會在巴西時間13日再度接受測試。該報引述消息人士稱，測試會在下周初完成。

此前有報道指博爾索納羅確診，惟他3月13日親自在Facebook發文否認報道內容，稱自己的病毒檢測結果為陰性。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月13日宣布，因應新型肺炎疫情，美國正式進入緊急狀態，同時投入500億美元抗疫，他亦表示自己或會接受病毒測試。(AP)

魏因加滕確診患上新冠肺炎。他上周末曾隨巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）訪美3天，7日參加在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的晚宴，並與特朗普合照。

特朗普與魏因加滕當時有握手、共晉晚餐等，美國副總統彭斯（Mike Pence）也在現場。

這令人擔心，病毒在巴西及美國政府高層傳播，而海湖莊園已變成散播病毒的「溫床」。

美國總統特朗普、巴西總統博爾索納羅（中）3月7日在美國佛羅里達州的晚宴，右為美國副總統彭斯（AP）

巴西《環球報》（O Globo）報道，博爾索納羅的律師（Karina Kufa）確診。至於其妻的檢測結果則未公布。 ​​​​

巴西全球新聞電視台（GloboNews）報道美國駐巴西署理大使福斯特爾（Nestor Forster）已「中招」。大使館14日公布，福斯特爾已確診。他出席晚宴時曾站在特朗普身旁。他是第三名曾往莊園而樣本對病毒測試呈陽性反應的人。

除了外賓，美國政府亦有官員在赴宴後中招。邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）稱本周較早時與博爾索納羅及巴西政府一名助手一同出席活動後，確診感染新冠肺炎。這個活動由一個名為Trump Victory的委員會舉行，它是為特朗普競選連任以及共和黨進行籌款的團體。

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