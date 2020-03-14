【新冠肺炎】美大學即時數據：全國確診病例個案破2000

美國的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情愈來愈嚴重，約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至東部時間3月13日晚上10時，美國確診病例數累計已達2,084個，當中44人死亡。

新冠肺炎各國疫情：美國加州奧克蘭（Oakland），「至尊公主號」郵輪部分乘客3月9日下船，郵輪上出現逾20名確診患者者。（Getty）

全球3月14日確診人數為逾14萬人，累計死亡個案已有5,078個。此外。中國以外共132個國家有病例，意大利確診和死亡個案（截至13日下午5時，新增250人死亡）最多，其次是伊朗（截至13日，新增85人）。

北非國家蘇丹（Sudan）確診首宗病例，患者50多歲、曾在3月第一周到阿聯酋，12日死亡。這導致非洲迄今死亡個案增至4個。至今已疫情已出現在18個非洲國家，大部分是「進口」病例。

歐洲方面，烏克蘭13日確認出現首宗死亡個案，死者是一名71歲婦人，她在3月13日死亡。這個案的消息公布後，基輔（Kyiv）13日早上宣布「封城」。烏克蘭宣布15日起2周內禁止外國人入境。當地累計3人確診。

東南亞方面，馬來西亞確診個案數字13日出現單日最大增幅，該國再多39人確診，整體累計確診個案197宗，當中4人在深切治療部。政府宣布取消所有大型活動，包括會議、運動會及宗教聚會，直至4月30日為止。

菲律賓來到14日早上有64人確診、6人死亡。該國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）曾與後來確診的患者出席活動，所幸其病毒測試結果呈陰性。菲律賓馬尼拉自15日起「封城」，禁止土本進出該市海、陸、空交通，為期1個月。