【新冠肺炎．各地措施】澳洲要求所有入境人士須隔離14天

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，世界衛生組織（WHO）3月11日宣布，新冠肺炎疫情已經發展成為全球大流行。本文將持續更新各地應對疫情的消息。

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澳洲要求所有入境者須隔離2周

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月15日宣布，所有入境澳洲人士必須自我隔離14日，15日午夜起生效。他又表示，禁止所有來自國際港口的郵輪在澳洲停靠30天。

美國擴大入境禁令至英國及愛爾蘭

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月14日宣布，禁令會於當地時間16日午夜起生效，由該兩個國家返回美國的民眾會分流到指定機場入境。

新冠肺炎美國疫情：蘋果公司3月14日宣布，將關閉大中華地區以外的所有零售店，直至3月27日，以減少新型冠狀病毒的傳播風險。圖為紐約市中心布魯克林的一間蘋果商店，它目前已經關閉。（AP）

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西班牙宣布進入緊急狀態15天

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，當地進入為期15天的緊急狀態。他下令隨了藥房、糧食店及其他生活必需品店舖外，所有商店須暫停營業。緊急狀態令亦限制所有民眾外出，要求他們只有在為購買食物或藥物丶去醫院丶上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。

英國籲民眾如非必要勿前往西班牙

英國外交部3月15日基於西班牙14日宣布進入緊急狀態，向英國國民發出最新旅遊建議，呼籲民眾如非必要，切勿前往西班牙。外交部又指，預計西班牙的交通工具僅提供有限度服務 ，目前身處西班牙的英國人應遵從西班牙當局的建議行事。

法國關閉餐廳商店抗疫

法國總理菲利普（Edouard Philippe）3月14日表示，當地大部份商店、餐廳和娛樂場所由14日午夜起暫停營業，作為抗疫的非常措施，不過超級市場、藥房及油站則不受影響。他指公共交通會繼續運作，但民眾應減少使用。菲利普並呼籲民眾留在家中工作，除了購買物資、稍為紓展筋骨及投票外，其餘時間避免外出。

挪威、立陶宛宣布「封關」

挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）3月14日表示，當地會在16日起關閉機場及港口，但載有挪威公民的飛機會仍准降落，政府亦與挪威航空（Norwegian Air）及北歐航空（SAS）討論安排專機接送海外公民回國，她並強調貨物進出口不受限制。

立陶宛同日亦宣布在16日午夜起禁止大部份外國人入境，同時當地公民亦不可出國，但貨車司機、外交官及取道當地回國人士則獲豁免。有關禁令會維持至3月30日。

傳西班牙將限制居民外出

路透社與多間西班牙媒體3月14日均報道，西班牙政府將公布命令，限制所有西班牙居民外出，要求他們只有在為購買食物或藥物、去醫院、上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。

馬尼拉「宵禁」居民晚上8時後不能外出

菲律賓馬尼拉政府官員3月14日宣布，當局會在3月15日至4月14日期間實施「宵禁令」，居民不得在晚上8時至清晨5時期間外出，以減少公眾聚會，部分因公務或醫療需要的人士可獲豁免。若然有人在宵禁期間外出，當局人員會要求他回家，若然拒絕會遭拘捕。

越南禁神根區居民及英國公民入境

越南外交部發聲明表示，自3月15日正午起，該國將拒絕來自歐州神根區（Schengen）的居民及英國公民入境。另外，越南亦會暫停向所有外國人發放落地簽證。

外交部又表示，在3月15日中午起，所有過去14日曾到過英國或任何神根區國家的外國人，即使只是過境，都將被拒絕入境。

新西蘭：所有入境人士自行隔離14天

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月14日召開緊急內閣會議後宣布，自3月15日凌晨零時開始，所有入境人士都需要自行隔離14天，包括回國的新西蘭人士，政府將在措施實施16天後檢討成果。

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丹麥波蘭全面封關

丹麥3月13日宣布全面封關，所有未能提出可信原因的外國人將不得入境。丹麥公民和在丹麥工作的外國人則不受限制。貨運如常。措施當地時間3月14日下午12時起生效，維持至起碼4月13日。

波蘭3月13日也宣布封關。由當地時間3月15日凌晨0時起，除了政府派出接載國民的包機之外，將不會再有國際入境航班或火車。所有外國人不得入境，但持有居留許可的人士則不再此限。波蘭公民回國也要接受14日隔離。

捷克3月16日起「鎖國」

捷克總理巴比什（Andrej Babis）3月13日表示，政府已發出禁令，將自3月16日起禁止所有外籍人士入境，只有取得該國居留權或超過90天簽證的人士可以入境，另一方面，捷克公民也將禁止出境。

菲律賓馬尼拉「封城」

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月12日晚上宣布，來往首都馬尼拉的海陸空交通將會暫停，並會實施社區隔離的措施以應對疫情。他又公布在出現疫情的社區，會禁止公眾集會、學校停課一個月等。

菲律賓媒體Rappler報道，該封城令會在3月15日至4月14日實施，最少持續30天，預計影響1200萬人。

愛爾蘭、挪威、丹麥停課

愛爾蘭3月12日宣布全國學校、大專院校與託兒場所會自3月13日關閉，直至3月29日。

此外，挪威NTB新聞社報道，政府將宣布學校及幼稚園停課的措施。丹麥則已經宣布，所有學校自下周起開始停課，為期兩周。

西班牙封4鎮 部長確診副總理隔離

該國在12日晚上11時（香港時間13日早上7時）首次公布其第一次的封城命令。位於加泰羅尼亞北部的伊瓜拉達村（Igualada），及附近3個村莊封鎖。包括Vilanova del Camí、Santa Margarida de Montbui以及奧德納（Odena）三個村莊都已被封。

政府為減低疫情對經濟的衝擊，對中央和地區衛生部門提供金援、支付部分藥費以及和增加醫療設備開支，以及為旅遊業界人士推出紓困措施。

公主郵輪公司宣布旗下18艘郵輪暫停運作2個月

公主郵輪公司（Princess Cruises）旗下的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）及「至尊公主號」（Grand Princess）先後爆發新冠肺炎疫情。公司3月12日宣布，旗下18艘郵輪會在3月12日至5月10日暫停運作。

澳洲向逾600萬人派錢

澳洲政府3月12日宣布總額176億澳元（約872億港元）應對疫情措施，包括在3月31日起向超過600萬名福利領取者發放一次過750澳元（約3,716港元），當中包括退休人士及失業人士。另外，政府亦會資助12萬名學徒的工資，及向中小企發放上限2.5萬澳元（約12萬港元）的援助。

特朗普：禁止歐洲旅客入境美國30天

特朗普3月11日晚上發表全國電視講話，鑑於新冠肺炎疫情擴散，周五午夜開始禁止歐洲旅客入境美國，但不包括英國，有關措施為期30天。

美國務院上調全球旅遊建議至第三級

美國國務院3月11日上調全球旅遊建議至第三級，指基於全球新冠病毒肺炎持續擴散，及多國採取相應措施包括隔離和邊境限制等，以限制旅客流動，民眾應重新考慮是否需要出國外遊。

意大利除超市食店藥房外 關閉所有商店

鑑於意大利新型冠狀病毒疫情持續擴大，總理孔特（Giuseppe Conte）3月11日宣布將抗疫措施再升級，下令國內的所有店舖，除超級市場、食品店及藥房之外，全部必須關閉，但餐廳仍可維持外賣服務，公司的員工食堂如能保證客戶之間的距離至少有1米，則仍可繼續開放。企業亦必須關閉除對生產必要以外的所有部門。

印度暫停所有外國人旅行簽證直至4月中旬

印度政府3月11日宣布，香港時間13日晚上8時起暫停所有外國人的旅行簽證，直至4月15日。除外交簽證、公務簽證、聯合國、國際組織簽證以及就業和工程簽證等類別屬例外，並規定所有已經抵達印度的旅客，包括印度公民在內，如果曾到訪中國、意大利、伊朗、韓國、法國、西班牙及德國，都要接受至少14日隔離。

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東京迪士尼樂園延長休園時間

共同社3月11日報道，東京迪士尼樂園將延長休園時間，預計4月上旬才重開。位於大阪的日本環球影城也宣佈休園時間將至少延長至3月22日。

泰國入境問題再鬧羅生門

路透社引述泰國內政部長3月11日表示，因應疫情擴大，將取消18個國家的落地簽證，以及另外3地包括香港、韓國和意大利等的免簽證入境措施。但另一邊廂，泰國駐港總領事館之後同日發表聲明稱，基於協議乃屬雙邊協議，因此香港及澳門護照持有人將不會受到影響。事件再變羅生門。

據路透社報道所指，取消落地簽證的18個國家，包括保加利亞、不丹、中國（包括台灣）、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟、格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥、瑙鲁（Nauru）、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克和瓦努阿圖。

東京奧運或因疫情押後1或2年

東京奧運籌委會委員高橋治之3月10日接受《華爾街日報》訪問時指，如果因為新冠肺炎疫情嚴重，導致今年夏天無法舉辦奧運，延後1年至2年或是最可行的替代方案。他說，取消奧運或在不開放觀眾進場的情況下舉辦，將有財務損失；延後不足一年的話，則會與其他國際賽事舉辦日期出現衝突情況。

圖為停泊在加州三藩市對外海域的「至尊公主號」郵輪客房露台。3月8日身在船上的乘客向記者攝影鏡頭揮手。（AP）

紐約州市郊設封鎖區 國民警衛隊進駐

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）3月10日宣布，將在紐約市近郊、新冠病毒疫情嚴重的新羅謝爾市（New Rochelle）劃設方圓約1.6公里的封鎖區，學校和宗教等公共場所自12日起關閉2周，並設立臨時病毒檢測設施，以及派駐國民警衛隊（National Guard）協助公共場所消毒、向疫區居民運送糧食，防止疫情進一步擴散。

紐約州的確診病例目前已達173宗，其中108宗集中在新羅謝爾市所在的韋斯切斯特縣（Westchester County），科莫指這可能是全國最大規模的集體感染，因此需要採取措施應對。

意大利擴大封城至全國範圍

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月9日晚宣布，阻止疫情擴散的隔離措施將由原本北部整個倫巴第地區（Lombardy）及14個省，擴大至全國範圍，有關措施還包括禁止公眾集結，當地時間10日起生效。民眾除了因為工作、健康或其他緊急情況，一律不可離開所居住地區，全國所有體育活動暫停，包括足球賽事。

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英國外交部旅遊建議不要前往意大利

英國外交部3月9日修訂對意大利的外遊建議。基於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，以及意大利9日最新宣布擴大封城至全國範圍，外交部建議民眾如非必要切勿前往意大利。所有從意大利回國的公民，應要自我隔離14天。

以色列要求所有入境人士14天隔離檢疫

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月9日表示，將要求所有從海外抵達以色列的旅客和國民，在入境後隔離14天，以防疫情擴散。新措施對國民會即日生效，對其他非以色列國民的旅客則會在12日起生效，旅客屆時必須能夠證明有其自我隔離的方法。

法德禁止舉行逾千人集會活動

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）3月8日宣布加強抗疫措施，禁止舉行所有超過1,000人參與的集會活動，防止疫情擴散。

德國亦正考慮類似措施，衛生部長施潘（Jens Spahn）8日呼籲所有活動籌辦組織取消舉行有逾1,000人參與的活動，包括體育比賽及演唱會等。

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中港澳旅客入境泰國需隔離14天

香港泰國旅遊局3月9日在社交網站宣布，因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最新發展，所有由中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

菲律賓宣布進入公共衛生緊急狀態

菲律賓總統發言人3月8日表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）因應新型冠狀病毒疫情，已簽署行政命令，宣布菲律賓進入公共衛生緊急狀態。衛生部可在有需要時，下達命令隔離患者；若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離，將面臨相關處罰。

意大利北部封城 包括米蘭及威尼斯

意大利政府3月8日簽署封城法令草案，封鎖北部整個倫巴第地區（Lombardy）及14個省，包括米蘭及威尼斯等大城市及遊客區，涉及至少1600萬人。

新措施即日起生效，預計直到4月3日為止。法令禁止當地民眾出入，區內學校關閉，健身室、泳池、博物館及滑雪場等暫停營業。違反規定的人將處以罰款或監禁。

韓國「以牙還牙」暫停日本公民免簽證入境待遇

韓國政府3月6日宣布，決定自3月9日起暫停給日本公民的免簽證入境待遇。韓國並會對從日本入境韓國的所有外國人採取特別入境管制措施。

這是源於日本政府3月5日公布，自3月9日起，從中國與韓國入境日本的人士都要隔離14天，日本並會暫停給予韓國、香港、澳門人士免簽證入境待遇，以應對新型肺炎疫情。此措施引來韓方非常不滿，韓國外長康京和3月6日召見日本大使提出抗議，她對日方暫停免簽證入境等措施表示遺憾。

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不丹實施入境禁令2周

不丹首相辦公室3月6日宣布，即日起臨時禁止外國遊客入境兩周，並關閉首都廷布（Thimphu）、帕羅（Paro）及普那卡（Punakha）的學校和學院兩周。同時，兩周內所有國內的國際會議和研討會延期舉行。

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馬來西亞禁止14日內到訪意大利日本伊朗等7地遊客入境

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）3月5日宣布，政府禁止14天內到過意大利倫巴第（Lombardy）及威尼托（Veneto）、艾米利亞－羅馬涅（Emilia-Romagna）、伊朗德黑蘭（Tehran）、庫姆（Qom）和吉蘭（Gilan）及日本北海道的旅客入境，不論其國籍。

澳洲禁韓國旅客入境 加強檢驗意大利旅客

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）3月5日宣布擴大入境禁令範圍，最新是禁止韓國旅客入境，並會加強檢驗來自意大利的旅客，包括在辦理登機手續時會詢問他們更多問題，以及在抵達澳洲時檢查體溫。澳洲亦延長對中國及伊朗旅客的入境禁令多一周，直至3月14日。

意大利全國學校停課至3月中

意大利政府3月4日決定讓全國所有學校、大學停課，直至3月中。

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德國禁口罩等防疫用品出口

德國內政部3月4日宣布，已禁止口罩、手套和防護衣等醫療防疫用品出口，以確保德國衛生人員有足夠裝備應對疫情。

美國對韓國和意大利赴美飛機旅客實施健康檢查

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月2日晚表示，美國當地時間3日早上開始，會對來自韓國和意大利所有直航赴美航班的旅客進行健康檢查。旅客在登機前，需接受多次量度體溫。

教徒之後 韓大邱市民將接受測試

被指是邪教的韓國新天地教會有信眾曾往中國武漢，韓政府部門雖尚未確認他們在疫情迅速擴散中扮演的角色。然而市有73%個案都可追溯到至教會，加上會方一度阻礙政府調查，令教會更被大眾視為大邱市疫情罪魁。教會創辦人李萬熙3月2日跪地行大禮道歉。

韓國衛生部副部長金剛立3月3日表示，政府部門在完成對有徵狀信眾進行測試後，將測試擴展至大邱市市民。他說，大邱市的測試的首要對象，已從信眾轉移至普通市民。

日本上調對韓國大邱及意大利北部旅遊建議

日本因應新型冠狀病毒疫情，3月1日調高對韓國大邱市及清道郡的旅遊建議級別至第三級，呼籲民眾不要前往當地；並對意大利北部的倫巴第（Lombardy）、威尼托（Veneto）和艾米利亞—羅馬涅（Emilia Romagna）等3個地區的旅遊建議調高至第二級，呼籲民眾如非必要切勿前往有關地區。

美國禁到過伊朗人士入境 籲國民勿往意大利及韓國

美國政府因應多國疫情擴散，2月29日宣布加強旅遊限制，禁止14日內到過伊朗的外國人入境，並對意大利及韓國的疫情重災區的旅遊建議級別，上調至最嚴重的第四級，呼籲民眾避免前往這些地區。美國國務院正與意大利和韓國政府合作，加強檢查前往美國旅行的人士。

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俄羅斯先禁伊朗人再限制韓國人入境

政府2月28日暫時禁止伊朗公民進入國境，另稱自3月1日起限制韓國公民入境，亦不允許任何外籍公民從伊朗或韓國入境俄羅斯。政府還向外交部下達暫停發簽證給伊朗公民的命令。

北海道宣布進入緊急狀態

日本北海道知事鈴木直道2月28日宣布當地進入緊急狀態，呼籲民眾本周末留在家中，不要外出。北海道在2月28日新增12宗個案，目前累計有66宗確診個案，為日本境內最多病例的行政區。

鈴木直道之前已決定讓公立中小學自2月27日或28日起全面停課，他之後因此得到讚賞。

圖為韓國汝矣島純福音教會3月1日舉行彌撒，有戴上口罩的信眾出席，不過這教會已決定將周日的聚會改在網上進行，以防疫情擴散。（AP）

瑞士禁止舉行大型活動 日內瓦車展取消

瑞士政府2月28日宣布暫時禁止舉行有1000人以上參與的大型活動，措施立即生效，起碼實施至3月15日。原定3月初舉行的「日內瓦車展」宣布取消。

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美副總統帶頭抗疫

獲美國總統特朗普（Donald Trump）委以重任負責領軍該國抗疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）在2月27日宣布，財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），以及醫療總監傑羅姆・亞當斯（Jerome Adams）將加入抗疫專責小組。

美國副總統彭斯將領導該國新冠肺炎工作小組，傑羅姆・亞當斯、財長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛將會加入。

除了他們，伯克斯（Deborah Birx）亦是這個小組的重點人物，她將向彭博匯報其工作。在美國政府對抗愛滋病的工作上，伯克斯長期在這方面擔任領導工作。

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美國上調對韓國旅遊建議至第三級

美國國務院2月26日上調對韓國旅遊建議到第三級，呼籲民眾重新考慮是否前往韓國。鑑於韓國不斷新增2019冠狀病毒病（COVID-19）個案，韓方已上調疫情預警至最高「嚴重」級別，加上美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2月24日宣布上調對韓國旅遊建議至最高級的第三級，旅客應參考CDC指引，建議所有旅客如未必要切勿前往韓國。

伊朗禁止中國公民入境

伊朗國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）2月27日報道，該國決定禁止中國公民入境。目前當地累計病例為245宗，26人死亡。

安倍晉三宣布日本全國中小學3月2日起停課

日本放送協會（NHK）報道，日本首相安倍晉三2月27日宣布將要求全國中小學自3月2日起暫時停課，直到4月春假為止。

日本大阪市政府在2月27日較早時候已決定，為防疫情擴大，市立的幼兒園及小學初中全部停課兩週，從2月29日持續至3月13日。

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意大利要求港澳入境人士須接受隔離

意大利駐香港總領事館發表入境防疫的新規定，由2月22日起，如入境意大利之前的14天，曾經去過包括香港和澳門等中國領土，必須向意大利衞生部申報，同時需接受在家中或酒店隔離。如有接觸過確診患者的人士，則須強制隔離14天。上述新規定有效期為90天。

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