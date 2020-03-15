【新冠肺炎】特朗普：已接受病毒檢測　擴大入境禁令至英國

美國總統特朗普（Donald Trump）與團隊在3月14日於白宮會見傳媒，交代當地新型肺炎疫情消息。他表示自己在13日晚上接受病毒檢測，現時正等待結果。

特朗普3月14日表示已接受病毒檢測，又指自己的體溫正常。（Reuters）

特朗普指目前美國有50人死於疫情，他宣布，當地民眾可免費接受病毒檢測，又表示有數以百萬計正在趕製。

他亦希望聯儲局可以更積極地推出經濟措施應對疫情，但批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）作出不少錯誤決定，指當局應該擔當領先地位，而不是跟隨其他國家央行的決定。

路透社在記者會行不久報道，有華府官員及航空公司高層透露，美國政府有意將歐洲的旅遊禁令擴大至英國和愛爾蘭，副總統彭斯（Mike Pence）其後宣布有關決定，禁令會於當地時間16日午夜起生效，他指出由該兩個國家返回美國的民眾會分流到指定機場入境。

另外，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）在記者會上表示，當地有2226宗個案，警告疫情仍未到達高峰。

而在記者會舉行前，白宮為所有到場記者量度體溫，其中有一人的體溫達華氏99.9度，因此被禁止入場。