【新冠肺炎】特朗普證實「冇中招」　Twitter推文稱美國臨危不亂

美國總統特朗普(Donald Trump)新冠病毒測試結果公布後,在Twitter上發佈一張照片。白宮總統醫生康利(Sean Conley)14日公布,特朗普的2019冠狀病毒病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)測試結果呈陰性。

特朗普在Twitter上載一張照片,上面寫有「當美國受到考驗時,美國能臨危不亂」(When America is tested America rises to the occasion)的文字。

美國總統特朗普Twitter上發佈照片,在這之前,白宮醫生康利14日剛剛公布新冠病毒測試結果。(Twitter@Donald J. Trump )

美國白宮總統醫生康利14日說,特朗普新冠病毒檢測結果呈陰性。

特朗普上周末在位於佛州的海湖莊園接待來訪的巴西總統博爾索納羅一行人。隨行的巴西總統府社會傳播秘書處負責人瓦金加藤回國後被確診感染新冠病毒。

康利在一份備忘錄中說,他14日傍晚收到特朗普新冠病毒檢測結果,在特朗普的准許下予以公布。

特朗普在當天早些時候在白宮記者會上說,他於13日晚接受新冠病毒檢測,並於14日接受了體溫檢測,體溫檢測結果「完全正常」。