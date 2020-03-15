【新冠肺炎・美國大選】疫情或有嚴重影響　延遲或取消可以嗎？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情升溫，美國的路易斯安娜州和喬治亞州先後宣布推遲初選，那麼，美國總統特朗普（Donald Trump）有權力宣布取消或延期舉行總統大選嗎？答案是：沒有。

▼▼▼點擊了解美國總統選舉能否延期？▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

《紐約時報》分析，特朗普不能使用行政權宣布取消11月的總統大選。

那麼大選可能取消或延後嗎？也不是完全不可能，但實在太難了。大選日期由聯邦法規決定，自1845年以來一直固定不變，想更動必須先修法，意味要經過國會提案表決，總統簽署，並且經得起異議者上法院提出法律挑戰。僅形容可能性不大，就太輕描淡寫了。即使通過所有障礙，日期的選擇也沒多少彈性：憲法規定新國會必須在1月3日宣誓就職，新總統的任期始自1月20日。一般立法程序多不足以更動這些日期。

《紐約時報》分析，特朗普不能使用行政權宣布取消11月的總統大選。（AP）

大選由聯邦法規決定，11月第一個周一之後的第一個周二。這個日期不能由一個州或總統決定。 民主黨籍律師埃利亞斯（ Marc Elias）

但如果想避免民眾擠在同一天投票發生群聚感染，各州其實可以利用其錯綜複雜的法規，修改投票程序以因應公衛危機，例如有些州允許提早投票或不在籍投票，以及另一些州允許郵遞投票或同日登記。

美國總統的權力雖然大，卻還沒有到可以用行政命令取消或延後選舉。在選舉一事上，他受到的節制比路易斯安娜州和喬治亞州的州長更多。

路易斯安娜州共和黨籍州務卿阿多因（Kyle Ardoin）13日因為擔心病毒傳播，要求民主黨籍州長愛德華茲（John Bel Edwards）將4月4日的初選推遲大約兩個月。根據路易斯安娜州法律，州長有權基於緊急狀態重訂選舉日期，只要州務卿確認緊急狀態。

美國總統的權力雖然大，卻還沒有到可以用行政命令取消或延後選舉。（AP）

喬治亞州共和黨籍的州長肯普（Brian Kemp）14日也宣布，3月24日的初選延到5月辦。

佛羅里達、俄亥俄、亞利桑那和伊利諾等四個州的初選在17日登場。他們決定採取別的防疫措施而不更動選舉日，但其他較晚辦初選的州可能跟進路易斯安娜和喬治亞州兩州的先例。

美國各州有決定初選日程的自治權，程序各不相同。但民主黨也有自己的規定，要求6月9日前完成所有初選，6月20日前選出赴威斯康辛州密爾沃基參加全國代表大會的所有黨代表。違反時程的州可能被罰減計黨代表票數。

延伸閱讀：

鬆一口氣！白宮證實：川普病毒檢測結果為陰性

川普：我已接受新冠病毒檢測 可能把鮑爾降職為理事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】