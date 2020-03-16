中國恢復正常後恐爆發新一波疫情　美專家發警告

撰文：聶振宇
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在中國以外2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例超過中國後，美國政府傳染病專家、美國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）3月15日發出警告，中國恢復正常後有可能爆發新一波疫情。
福西在接受美國廣播公司（ABC）早間新聞節目採訪時表示，新冠肺炎疫情影響持續的時間很難預測，但是從歷史角度看，可能會持續長達8周或者更長時間。
3月12日，在羅馬費米西諾機場，一架載有醫療小組成員和幾噸來自中國的醫療物資的包機抵達羅馬，幫助意大利抗擊疫情。（AP）
「我希望在早期只有三週或者四周時間，但是要做出準確的預測是不可能的。」福奇在採訪中強調。
不過安東尼·福奇表示，就目前的病例數量而言美國尚未見頂，「情況在改善之前肯定會變得更糟糕。」
西稱：「我們現在處在一個關鍵時刻——美國一些地區比其他地區更是如此——但總體而言，現在採取的做法有望減弱峰值，這樣我們就可以拯救許多生命。」
值得一提的是，他在採訪中特別提到，「中國疫情防控期間一直閉關鎖國。而當他們解除限制並恢復正常生活時，有可能出現新一波疫情高峰。當然我希望並非如此。」
為防境外新冠肺炎病例輸入，中國北京近日啟用新國展作為首都機場全部國際及港澳台地區入境旅客的轉運集散地。圖為2020年3月14日的北京新國展轉運集散地內景，箭頭指示目的地為外省市和北京的入境人員走不同的通道。（新華社）