中國恢復正常後恐爆發新一波疫情　美專家發警告

在中國以外2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例超過中國後，美國政府傳染病專家、美國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）3月15日發出警告，中國恢復正常後有可能爆發新一波疫情。

福西在接受美國廣播公司（ABC）早間新聞節目採訪時表示，新冠肺炎疫情影響持續的時間很難預測，但是從歷史角度看，可能會持續長達8周或者更長時間。

3月12日，在羅馬費米西諾機場，一架載有醫療小組成員和幾噸來自中國的醫療物資的包機抵達羅馬，幫助意大利抗擊疫情。（AP）

「我希望在早期只有三週或者四周時間，但是要做出準確的預測是不可能的。」福奇在採訪中強調。

不過安東尼·福奇表示，就目前的病例數量而言美國尚未見頂，「情況在改善之前肯定會變得更糟糕。」

西稱：「我們現在處在一個關鍵時刻——美國一些地區比其他地區更是如此——但總體而言，現在採取的做法有望減弱峰值，這樣我們就可以拯救許多生命。」

值得一提的是，他在採訪中特別提到，「中國疫情防控期間一直閉關鎖國。而當他們解除限制並恢復正常生活時，有可能出現新一波疫情高峰。當然我希望並非如此。」