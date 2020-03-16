【新冠肺炎】美媒：華府在討論減免中國進口貨關税

美媒披露，2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對美國經濟構成衝擊，有關應否對中國減免關稅以協助本土企業渡過難關的辯論正在華府內部展開。但有人認為，倘若真的減免關稅，中國將會從中取得優勢。

據美國《紐約時報》3月15日報道，支持的意見認為，取消徵收關稅——即使是暫時都好，會是協助商戶及消費者應對成本的一個簡單以及即時的方法。

反對人士則警告，此舉會讓中國在一個特別敏感的時刻獲得經濟優勢。在美國及歐洲疫情持續惡化，西方企業正在出現倒閉的情況之際，中國的工廠在慢慢重啟。

華府對華鷹派人士警告稱，中國政府及企業會利用任個一個暫停課徵關稅的時刻去在全球多個行業中獲得更多市佔率，讓北京政府在未來數年取得主宰地位。

該報報道白宮已討論過，將取消徵收關稅作為應對疫情對美國經濟影響的一部分，但一些官員稱沒有考慮過這些選項。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）13日接受美國政府衛星有線電視臺（C-SPAN）訪問指出「一般關稅減免不在考慮之列。」

姆努欽稱已跟美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）對話，前者說：「有小型企業受這個（疫情）影響，我肯定他（萊特希澤）會考慮這一點。」