【新冠肺炎・封關】歐洲多國家推邊境管制措施　嚴防病毒「入口」

自從2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲快速蔓延起，不少國家關閉邊境，以往病毒「進口」，導致疫情進一惡化。多國目前已實施出入境限制，包括波蘭和捷克全面禁止外國人入境，奧地利關閉入境人數最多的瑞士與意大利邊境。以下為《福布斯》（Forbes）雜誌網站整理的歐洲國家管制措施。

波蘭（Poland）：該國從15日起禁止遊客入境，並針對返國公民和居民實施14天強制隔離措施。波蘭還在與德國和捷克接壤的邊境設置健康檢查哨，對經由陸路和渡輪而來的乘客實施體溫測量。

德國（Germany）：該國從16日上午8時起恢復對法國（France）的邊境管制措施。來自法國的遊客入境時，警方會為他們量度體溫和進行檢查。德國在與盧森堡（Luxembourg）接壤的邊境也設置了相同的檢查站。

希臘（Greece）：該國15日表示，將禁止還透過海、陸、空前往阿爾巴尼亞（Albania）和北馬其頓（North Macedonia），此外也禁止往返西班牙（Spain）的航班。僅貨輪和住在希臘的兩國公民獲准往返阿爾巴尼亞和北馬其頓。希臘也將旅行限制擴及意大利，表示將禁止往返鄰國意大利的客輪，郵輪也不得停泊希臘港口。在此之前，希臘已暫停往返意大利北部的航班。

烏克蘭（Ukraine）：該國將從17日起暫停所有飛往該國的航班，同時禁止所有外國公民入境。

圖為3月14日一對情侶走在德國法蘭克福街頭。（AP）

奧地利（Austria）：該國恢復與意大利、瑞士和列支敦士登（Liechtenstein）接壤邊境的一般道路和鐵路管制，邊境檢查哨拒絕來自上述國家的車輛入境，連不作停留、純粹經過奧地利和運送物資的貨車都不得通行，往返意大利、瑞士、西班牙和法國的航班也暫時停飛。

捷克（Czech Republic）：政府從15日午夜起拒絕遊客入境，捷克公民和持有居留證或工作簽證的外籍人士也不得前往疫情高風險國家，不過遊客和學生可離境。

丹麥（Denmark）：該國4月13日前禁止所有遊客入境。丹麥公民和持有居留證的外籍人士可以入境，不過前提是沒有曾前往高風險國家的旅遊史。

愛沙尼亞（Estonia）：政府要求自16日起，從高風險地區入境的旅客必須自我隔離14天，疫區名單包括中國、韓國、新加坡、伊朗、意大利、法國、德國、西班牙、比利時、丹麥、挪威、瑞典和埃及。

芬蘭（Finland）：芬蘭航空公司（Finnair）砍掉許多飛往意大利、德國、克羅地亞和瑞典城市的航班。政府呼籲民眾非必要不要前往德國、奧地利和意大利部分地區。

+ 6 + 5 + 4

法國（France）：政府目前尚未關閉邊境，不過隨國內疫情急劇惡化、鄰國紛紛採取強而有力的措施，法國寬鬆的邊境控管情況可能很快將出現變化。

匈牙利（Hungary）：該國已宣布進入緊急狀態的匈牙利加強邊境管制，目前禁止來自意大利、中國、韓國和伊朗的旅客入境。

意大利（Italy）：這個歐洲疫情最嚴重的國家由10日至4月3日實施全國警戒和限制出入境。

馬耳他（Malta）：位於地中海中部的馬耳他自14日起對所有觀光客強制實施14天自我隔離，此外也禁止來自意大利、德國、法國、西班牙和瑞士旅客入境。

荷蘭（Netherlands）：該國在26日前禁止中國、香港、伊朗、意大利和韓國的航班入境。

+ 5 + 4 + 3

挪威（Norway）：政府要求所有人離境，本國、丹麥、芬蘭和冰島等北歐國家的人除外。堅持不離境的人需要自我隔離兩周。有關措施至少維持到26日。

葡萄牙（Portugal）：總理柯斯塔（Antonio Costa）15日表示，該國將禁止遊客從與西班牙接壤的邊境入境，為期至少一個月。這項措施准許貨運和民眾為工作跨越邊境，但不得進行休閒旅遊。

斯洛伐克（Slovak Republic）：歐洲中部的斯洛伐克在13日宣布禁止外國人入境，同時國內三座國際機場也暫時關閉。

西班牙（Spain）：該國宣布進入緊急狀態，16日上午8時起實施全國封鎖。由於西班牙已成歐洲疫情第二嚴重的國家，政府表示將採取更強的措施，大幅遏止旅客入境西班牙。目前還不清楚旅客境管措施以及豁免對象細節。

瑞士（Switzerland）：該國與意大利接壤的邊境將維持開放，但將進一步實施限制措施。

+ 2

土耳其（Turkey）：政府宣布由3月14日到4月17日暫停往返德國、法國、西班牙、挪威、丹麥、比利時、奧地利、瑞典和荷蘭航班，而意大利的班機則在3月初就已停止往返。

英國（United Kingdom）：雖然英國遭多國禁止入境，卻沒有實施入境限制，僅要求從意大利入境的旅客自我隔離，其他疫區國家入境旅客若出現徵狀也須照辦。