【一分鐘看世界】美國經濟或衰退、群體免疫被批、封關與社會疏離

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是3月17日，星期二。工作之前，你需要知道的國際新聞：

美國經濟可能陷入衰退

美國聯儲局3月15日突然大幅減息1厘，並重啟量化寬鬆措施，新一輪7000億美元量寬包括購入5000億美元國庫券，以及2000億元按揭證券；周一（16日）開始有關措施，首批購入額為400億美元。然而，此舉不足以安撫市場，恐慌情緒擴大，美股持續重挫，在開市不久即跌停板。道瓊斯工業平均指數收巿報20188.52點，跌2997.1點或12.93%，創史上最大單日跌幅。美國總統特朗普同日表示，美國經濟受疫情拖累可能陷入衰退，並預料最壞情況是疫情持續至今年7或8月，甚至更後的時間才結束，然後美國經濟可能出現巨大反彈。（按此閱讀更多

特朗普表示，美國經濟受疫情拖累可能陷入衰退。圖為2020年3月16日，特朗普在白宮記者會上宣布抗疫指引。（路透社）

群體免疫能接受？

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，英國政府提倡的「群體免疫」政策遭到廣泛批評當局3月15日澄清「群體免疫」僅為概念新加坡就批評英國及瑞士是消極策略。分析指出，「群體免疫」可以理解但難以接受……（按此閱讀更多

英國首相約翰遜政府提倡的「群體免疫」政策遭到廣泛批評，當局3月15日澄清「群體免疫」僅為概念。（AP）

「封關」與「社會疏離」

近日愈來愈多地方實行「封關」、「封省」及「封城」等措施之餘亦有歐洲國家包括英國及西班牙等都在討論「社會疏離」（Social distancing）。它成為躍登報章或網絡的熱門關鍵字。究竟甚麼是「社會疏離」，這又是否代表需要足不出戶兼「斷六親」……（按此閱讀更多

新冠肺炎各國疫情：3月15日，美國紐約，有戴口罩的遊客坐在時代廣場交談。（AP）

美國抗疫措施

美國白宮宣布，從3月16日起升級防疫措施，以保護特朗普及白宮工作人員，所有人入內均須接受體温檢測。副總統彭斯（Mike Pence）表示，會在同日稍後時間，公布新一輪抗疫措施指引，當中可能包括實施宵禁各州及市政府均採取措施應對疫情。紐約市決定實施停課，讓超過110萬學童留在家中有專家指出，傾向支持政府採用更進取的防疫手段，包括全國封城……（按此閱讀更多

美國大選女性牌

美國民主黨總統參選人3月15日晚進行新一輪辯論，副總統拜登（Joe Biden）與參議員桑德斯（Bernie Sanders）首次單對單辯論。他們都表示會選擇一位女性當副總統，美國能夠接受女性副總統嗎……（按此閱讀更多

必看話題文章

【新冠肺炎】準新娘叫缺席婚禮者去死　網民︰望男方找到更好的人「殘障者應死」　兇徒刀刺19人　日本戰後最大殺人案被判極刑【新冠肺炎・泰國】曼谷巴士乘客須全身消毒 　或有患皮膚炎風險

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。