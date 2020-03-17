【新冠肺炎・最新疫情】韓國新增84確診　連續第三日少於百宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

韓國：韓國3月17日上午公布新增84宗確診個案，為連續第三日只得雙位數的新增個案，全國增至8,320宗確診個案。新增個案中，只有32宗來自大邱市和慶尚北道，另外44宗來自首爾市、仁川市和京畿道，為首都區單日新增個案首次多於大邱慶北。

韓國目前累計有81宗死亡個案，70.4%為70多歲的長者。繼新天地教會之後，首爾一間客服中心和世宗一棟政府建築物先後爆發集體感染。首爾城南恩惠之江教會亦出現49宗確診個案。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻

美國：根據疾病控制和預防中心3月16日公布，全國確診個案增至3,487宗，死亡個案增至68宗。疫情波及全國49個州份，另外華盛頓特區、波多黎各、關島和美屬維爾京群島也有確診個案。

重災區華盛頓州的衛生官員指，州內新增6宗死亡個案，累計增至48宗。新增死者全部來自金縣（King County）。州內有904宗確診個案。

五角大樓出現37宗確診個案。國防部長埃斯珀 （Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）將接受隔離。

🔻點擊圖表觀看美國疫情分布🔻

🔻點擊圖表觀看美國疫情趨勢🔻

新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

↓↓↓想看疫情下全球民眾的生活，請觀看圖輯：

+ 4 + 3 + 2

英國：衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）3月16日表示，累計死亡個案增至53宗。根據政府網站公布，截至當地時間3月16日上午9時，累計有1,543宗確診個案。

在電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）飾演看守彩虹橋的聖域界守護神「海姆達爾」的英國影星艾迪斯艾巴（Idris Elba）宣布確診。

法國：公共衛生局3月16日公布新增21宗死亡個案，累計增至148宗。確診個案增加逾20%，從前一日的5,423宗增加至6,633宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月16日公布新增逾1,100宗確診個案，累計6,012宗。死亡個案增加1宗至13宗。人口稠密的北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）、巴伐利亞州（Bavaria）和巴登—符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）為重災區。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（路透社）

意大利：意大利民防局3月16日公布新增349宗死亡個案，累計增至2,158宗。全國確診個案由前一日的24,747宗增至27,980宗，增加13%，為2月21日以來最低的增長速度。不過當局正在等待來自普利亞區（Puglia）和特倫托（Trento）的數據。

意大利目前有2,749宗個案已經出院。1,851人留醫深切治療部。

西班牙：西班牙衛生部官員西蒙（Fernando Simon）3月16日指，確診病例增至8,744宗，死亡個案297宗。加泰羅尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）同日宣布確診。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，進入為期15天的緊急狀態。桑切斯夫人貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）同日確診。

波蘭：環境部長沃希（Michal Wos）3月16日確診。國內累計有156宗確診個案和3宗死亡個案。

身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（路透社）

伊朗：衞生部3月16日公布，在過去24小時內新增129宗死亡個案，累計增至853宗。確診個案增加1,053宗，累計14,991宗。總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指，根據數據，伊朗已經度過疫情高峰。

伊朗國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）3月16日報道伊朗教士巴薩伊（Ayatollah Hashem Bat'haie Golpayegani）染疫死亡。他3月14日在庫姆（Qom）入院。巴薩伊是伊朗專家委員會（Assembly of Experts）成員之一。這個委員會可決定該國最高領袖人選。

日本：日本3月16日新增17宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,545人。另外新增4宗死亡個案，累計增至35宗。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻