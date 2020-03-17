【新冠肺炎】人類新冠疫苗第一針　美國首階段臨床實驗開始

美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）與生物科技公司摩德納（Moderna）合作，研製出試驗階段疫苗，在3月16日展開首階段臨床實驗，打下了第一針。

哈勒（Jennifer Haller）是首位接受新冠肺炎疫苗試驗的參加者。她在接受注射後無不良反應，現正等待測試結果。（AP）

首位接受疫苗注射的是一名叫哈勒（Jennifer Haller）的女性，她是兩名孩子的母親。她的兩名兒子因覺得試驗很酷的關係所以決定參加：「我很高興我能夠為大家做一些事。」她在接受注射，步出房間時表示面露笑容：「我感覺十分良好。」

用作測試的疫苗代號是mRNA-1273，是由NIAID及摩德納合作研發的疫苗。首階段臨床實驗將有45人參加，年齡在18歲到55歲，參加實驗者會在一個月後施打第二針。

NIAID總監福西（Anthony Fauci）在聲明中說：「找到安全、有效的疫苗阻斷感染新冠病毒是緊急的公衛優先事項。」「這份第一階段研究成果，問世的速度創下紀錄，是邁向目標、重要的第一步。」

美國彭博社亦指出，此次疫苗進入人體試驗階段的速度創紀錄，人類科學家數月前還不知道新冠病毒的存在。

中國國務院聯防聯控機制3月6日新聞發佈會上，中國國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉介紹說，新冠疫苗正按照5條技術路線研發，根據規定，估計4月部分疫苗有希望進入臨床或應急使用。