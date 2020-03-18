【一分鐘看世界】特朗普派錢抗疫、全球邊關大封鎖、疫苗首試驗

今天是3月18日，星期三。展開另一個忙碌的工作天之前，你需要知道的國際新聞：
特朗普擬向國民派錢抗疫
美國總統特朗普周二（17日）表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，正考慮向部份國民派發1000美元，但百萬富翁將不會受惠，又指相信美國經濟會迅速復元。財長姆努欽則表示，特朗普希望在未來兩星期向國民寄出支票，惟他未有交代實際金額，僅透露「金額很大」。（按此閱讀更多）
特朗普正考慮向部份國民派發1000美元抗疫。圖為特朗普與財長努欽3月17日在華盛頓白宮舉行記者會。（Reuters）
全球邊關大封鎖
新型肺炎繼續在全球肆虐，全球多國紛紛實施邊境管制甚至禁止出入境，法國、德國、美國三藩市等都要求市民不要外出，歐盟隨後宣布「封關」30天，馬來西亞也將在3月18日起封關禁止出入境，此令鄰國新加坡的民眾擔憂食物貨物供應將受影響，超市出現居民搶購潮。至於在意大利，當地疫情嚴峻，由於死亡人數多，教堂塞滿棺材，大企業則紛紛捐款救國。美國媒體形容，中國與西方情況逆轉，中國如今反而成為新避風港……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：馬來西亞3月16日宣布18日起封關後，新加坡超市出現搶購人潮。（AP）
疫苗開始臨床試驗
美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）與生物科技公司摩德納（Moderna）合作研製的試驗階段疫苗，在3月16日展開首階段臨床實驗，打下了第一針，首階段臨床實驗將有45人參加。但另一方面，有疫苗也衍生風波，有報道指，華府有意出高價吸引德國「痊癒」疫苗公司（CureVac）到美國研發新型肺炎的疫苗，引來柏林出手阻止……（按此閱讀更多）
哈勒（Jennifer Haller）是首位接受新冠肺炎疫苗試驗的參加者。她在接受注射後無不良反應，現正等待測試結果（AP）
日本奧委會副主席確診
外界關注東京奧運能否如期舉行，但再有壞消息傳出，日本奧委會副主席田嶋幸三對新型病毒檢測呈陽性反應，他之前曾到歐美出差。另一方面，日本媒體報道，東京奧組委有多名理事同意奧運延期到2022年的方案，並將在3月底的會議上討論，不過東京奧組委方面就向媒體稱，並未確定近期會議的內容……（按此閱讀）
新冠肺炎：日本奧委會副主席田嶋幸三確診感染新型冠狀病毒（JFA官網）
拜登再贏初選
氣勢如虹的美國前副總統拜登（Joe Biden）再贏得民主黨在華盛頓州舉行的初選，以小幅領先的得票率打敗參議員桑德斯（Bernie Sanders）。疫情深深影響這次初選，除了目前俄亥俄州決定押後在當地舉行的初選，疫情也可能影響現任總統特朗普的選情……（按此閱讀更多）
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