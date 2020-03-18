【新冠肺炎・各地措施】美國擬向國民派錢抗疫　歐盟關閉邊境30天

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國紐約市祭出「限聚令」，下令餐廳及酒吧不再讓客人入內進食。圖為位於美國紐約世界金融中心的一個購物中心，平日這裏熙來攘往，3月16日鏡頭下的它儼如「死城」。（AP）

↓↓↓更多全球民眾防疫的相片，請點擊放大觀看：

+ 5 + 4 + 3

特朗普擬向國民派發1000美元抗疫

美國總統特朗普（Donald Trump）3月17日表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，計劃向部份國民派發1000美元（約7764港元），但百萬富翁將不會受惠。財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普希望在未來兩周向國民寄出支票，透過經濟補助協助抗擊疫情；惟他未有交代實際金額，僅透露「金額很大」。

歐盟關閉邊境30天

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）3月17日宣布，歐盟成員國領袖一致同意關閉歐洲外圍邊境30天，暫時禁止外來人士踏足當地。歐盟實施封關令時，會另設一條特快通道，讓貨物在歐盟境內流通，其中波蘭正安排貨車專用通道，不過會交由成員國自行決定是否禁止第三國民眾取道當地回家。

比利時「封城」直至4月5日

比利時會在當地時間18日中午12時起「封城」，直至4月5日為止，期間民眾除了購買日用品、藥物、到銀行或處理緊急事務外，其餘情況均一律禁止外出，同時禁止民眾集會，不過容許他們到戶外運動，但要與其他人保持最少1.5米距離。

英國動用3300億英鎊援助經濟

英國政府3月17日宣布推出總值3300億鎊的經濟援助方案抗疫，這筆款項相當於英國GDP的15%。財相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，任何企業都可以獲得政府擔保的借貸，小型企業可獲得最多2.5萬英鎊資助；有供款困難的人免除房屋抵押供款3個月；衛生局可以獲得任何需要的資源。

澳洲呼籲民眾勿出國

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月18日宣布，禁止民眾外遊，並禁止室內舉行超過100人或以上的非必會聚會，但學校、公共交通及醫療服務等工作場所則不受限制，惟需要遵守人與人之間保持最少1.5米的社交距離。

莫里森表示，政府已經宣布疫情為人類生物安全緊急狀況（human biosecurity emergency），並將全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾不要到海外，他指這是澳洲史上首次向全球發出禁止外遊的警示。

西班牙政府把所有醫院收歸國有

西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）3月16日宣布，為了阻止疫情蔓延，決定將國內所有私人的醫院及診所國有化。除醫院國有化外，當局亦將要求就讀醫學系的四年級學生幫忙提供衛生服務，而有能力生產醫療設備的公司則應與政府保持緊密聯絡。