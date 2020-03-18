【新冠肺炎】塞爾維亞向中國求援　北京：願援助緊急物資

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）3月15日表示已經因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）致信中方尋求援助。中國外交部發言人耿爽17日回應指，願向塞方提供口罩、呼吸機、防護服等緊急物資援助。

塞爾維亞總統武契奇3月15日發表電視講話，宣布進入緊急狀態，並向中國求援。武契奇2019年4月他曾赴華參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（AP）

耿爽表示，中國同塞爾維亞是全面戰略伙伴，兩國有着牢不可破的「鐵桿情誼」，兩國關係的主旋律始終是「患難與共、守望相助」。

他指出，中方不會忘記塞方在中國人民抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻給予中方的支持，而如今塞方同樣面臨疫情挑戰，中方將堅定與塞方站在一起，並肩作戰。中方願向塞方提供口罩、呼吸機、防護服等物資援助，派遣醫療專家組赴塞並及時向塞方分享疫情防控和診療方面的經驗。

他還強調，中國同塞爾維亞是「好兄弟、好夥伴、好朋友、好同志」，疫情沒有國界，人間自有真情。面對困難和疫情，中塞同舟共濟、共克時艱，成為中塞構建命運共同體的真實寫照，中方願繼續同包括塞爾維亞在內的國際社會一道努力，打贏這場疫情防控阻擊戰，共同維護地區和全球公共衛生安全。

塞爾維亞總統武契奇3月15日發表電視講話稱，在歐盟禁止藥品和醫療設備出口的情況下，只有中國可以幫助塞爾維亞，並指已經致信中方尋求幫助。

塞爾維亞政府網站16日稱，在中國駐塞爾維亞使館協調下，由深圳猛獁公益基金會捐贈的首批1000個新冠病毒檢測試劑盒15日晚運抵貝爾格萊德（Belgrade）。

自疫情爆發以來，塞爾維亞累計確診57例新冠肺炎病例，並完成316份樣本檢測。塞爾維亞15日宣布進入緊急狀態，18日起開始實施宵禁。