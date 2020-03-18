【新冠肺炎】NBA球星杜蘭特確診　呼籲大家都要小心

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美國體育媒體《The Athletic》記者Shams Charania3月17日在Twitter表示，NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）確診患上俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）。

Shams Charania表示，杜蘭特的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，他透露自己現時感覺良好，「所有人都要小心注意，好好照顧自己和隔離，我們一定會捱過疫情的」。

除了杜蘭特外，他效力的籃網隊（Brooklyn Nets）亦有另外三名球員確診，球會發聲明指，一名球員出現病徵，其餘三人則沒有任何徵狀。現時他們已經接受隔離，並由隊醫留意情況。

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