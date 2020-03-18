【新冠肺炎】埃及吊銷英國衛報記者證　稱錯誤報道國內確診數字

埃及政府3月17日決定吊銷英國《衛報》駐埃及記者的採訪許可證，並怒斥該報發布關於埃及國內2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肺炎的假消息。

由於新冠肺炎疫情在全球蔓延，埃及國內對疫情的防控措施逐步升級。圖為2020年3月15日，一名身着防護服的醫務人員在埃及開羅對路人進行體温檢測。（Reuters）

綜合媒體3月18日報道稱，埃及國家新聞局（SIS）17日取消了英國《衛報》駐埃及記者的報道許可證。

埃及方面對此給出的理由是，《衛報》在報道埃及國內的新冠肺炎確診人數時採用了錯誤數字導致混亂，若今後不刊載道歉聲明，《衛報》駐埃及分社的許可證今後也可能面臨撤銷。

《衛報》在15日引用加拿大的大學研究推算稱，埃及新冠肺炎感染人數將攀升至19,000人，隨即招致埃及政府怒批「假消息」，政府方面稱埃及目前國內確診人數僅為150人。

據英國專門報道中東新聞的網站《中東之眼》（Middle East Eye）報道稱，埃及國家新聞局還對美國《紐約時報》開羅分社社長沃爾什（Declan Walsh）發出警告。據悉原因是其將以上錯誤資訊上傳至社交媒體。

埃及國內確診人數近日有所增加，政府正在採取措施遏制疫情蔓延。埃及衛生部17日晚發表聲明說，埃及境內新增30宗新冠肺炎確診病例，累計病例196宗，死亡病例6人。埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）16日宣布，3月19日至31日將暫停所有進出埃及的航班。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在14日下令全國所有中小學和高等院校停課兩周。

埃及政府日前還宣布，為防止新冠病毒傳播，禁止所有大型社區活動和民眾聚集等。