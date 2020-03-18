【新冠肺炎】世衞：出現病徵者不要服用「布洛芬」

法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）3月14日警告，服用「布洛芬」（Ibuprofen）、「可的松」（Cortisone）等消炎藥可能會惡化2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病情。世界衞生組織（WHO）之後在3月17日表示，出現新型肺炎病徵的民眾不要服用「布洛芬」。

2019冠狀病毒病在全球多地蔓延，法國總統馬克龍表示，由3月17日起，民眾在有需要的情況下才能離開居所。圖為法國一名戴着口罩的男子3月17日在巴黎艾菲爾鐵塔旁走過，他背後有兩名警員在巡邏。（AP）

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）最近一項研究提出假說指，服務諸如「布洛芬」的消炎藥後，一種酶會遭強化，可能會促進及惡化新冠肺炎感染情況。

世界衞生組織發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）回應這項研究時指，聯合國衞生組織的專家正作相關研究，以提供進一步指引，「同時，我們建議自行服藥時服用『撲熱息痛』（paracetamol），而不要服用『布洛芬』，這很重要」。

林德邁爾補充，假如「布洛芬」是由醫護專業人員處方，當然是跟從他們的決定。

韋朗3月14日在Twitter發文提醒，服用「布洛芬」或類似的消炎藥，可能成為新冠肺炎病情的一個惡化因素。

韋朗建議，假如發燒可服用「撲熱息痛」。他強調，已經服用消炎藥的患者需要詢問醫生的意見。