美國軍機飛越南海　偵察機一度飛近香港

美軍繼早前派出兩支艦隊到南海演練後，專門追蹤飛機動向的Twitter帳戶「Aircraft Spots」3月18日指，美國有多架軍機飛到南海，有偵察機一度飛近香港。

「Aircraft Spots」發布路線圖，顯示美國海軍一架EP-3E偵察機飛到南海，且一度飛近香港。

0540Z: SF925 in International Airspace near Hong Kong pic.twitter.com/sjE62W3ZYN — Aircraft Spots (@AircraftSpots) March 18, 2020

網站又指，美國空軍當天也有兩架軍機離開關島的基地，飛入南海，並有派出空中加油機提供支援。

USAF B-52Hs TAINT01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to the South China Sea.



USAF KC-135Rs PIXIE01 & 02 provided tanker support. pic.twitter.com/hGdLmdvdDF — Aircraft Spots (@AircraftSpots) March 18, 2020

美軍太平洋艦隊之前在3月15日派出「羅斯福號」航母戰鬥群與「美利堅號」遠征打擊群，到南海展開為期4日的遠征打擊行動演練，並指今次行動提高艦隊在印太地區應對威脅、威懾敵人的能力，此舉被指是向中國展示軍事力量。