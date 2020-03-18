【新冠肺炎】華府擬推1萬億美元救經濟　包括援助中小企與航空業

美國特朗普（Donald Trump）政府擬推出1萬億美元的經濟計劃，刺激受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊的經濟。除了美方已準備向市民派錢外，美國媒體報道，計劃可能包括減稅、援助中小企及美國航空業等。

特朗普及姆努欽3月17日出席白宮一場關於對抗2019冠狀病毒病疫情的新聞發布會（AP）

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）17日遊說參議院共和黨議員時警告，假若國會不行動，美國失業率可能會升至20%。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）17日引述一名行政官員指，這項介乎於8,500億美元至逾1萬億美元的刺激方案，可能包括5,000億美元至5,500億美元的派錢或減稅計劃、2,000億美元至3,000億美元的中小企援助，以及500億美元至1,000億美元對航空業與其他行業的救濟方案。

美國政府除上述計劃外，亦正推出其他救濟措施。路透社17日報道，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，儘管一些共和黨人士存在疑慮，參議院本周將通過一項數十億美元的緊急支出法案。眾議院14日已經通過該法案。該法案的內容包括提供免費病毒檢測、為工人提供有薪病假，以及增加失業補助。