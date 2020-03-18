【新冠肺炎・歐洲】西班牙再多逾2500宗病例　累計近1.4萬宗

西班牙衛生部3月18日公布，該國較前日新增2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例2538宗，累計確診病例達13,716宗。

西班牙衛生部公布的數據指，累計的13,716宗確診病例內，其中598人死亡，774人病情危重，1,081人治癒出院。

西班牙全國確診病例於3月17日突破萬例，其中馬德里大區疫情最為嚴重，加泰羅尼亞、巴斯克等自治區同樣是疫情的重災區。

3月14日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）宣布在全國範圍內實施限制措施，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。西班牙成為繼意大利後歐洲第二個「封國」的國家。西班牙當天正式進入為期15天的國家緊急狀態。

西班牙政府政令規定除購買食物、藥品等必需品，前往醫院和銀行，因無法遠程辦公而通勤，照顧老年人和未成年人等特定情況外，全國民眾必須待在家中，不得在街上走動。

在首相桑切斯宣布全國進入緊急狀態之後，最近幾天西班牙各大城市街道的行人已經寥寥無幾，人們紛紛去往超市囤積所需物資並留在家中，很多超市的貨架被搶購一空，也已經有市民陸續戴上了口罩防止感染新冠病毒。

在中國確診病例大幅減少的同時，中國以外多個國家或地區疫情愈演愈烈，確診病例持續迅猛增長，形勢令人堪憂。

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）3月18日報道，美國約翰斯•霍普金斯大學（John Hopkins University）發佈的最新實時統計數據顯示，截至3月18日，全球新型肺炎確診病例超過20萬例，達到201,436例。