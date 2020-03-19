【一分鐘看世界】全球出招救市、亞裔美國人叫苦、北京驅逐美記者

今天是3月19日，星期四。展開另一個忙碌的工作天之前，你需要知道的國際新聞：
全球出招救市
2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，歐美各地疫情惡化，更影響環球經濟，有聯合國報告估計全球可能會有2500萬人因疫情失業。各地政府出招救市，美國政府計劃推1萬億美元刺激經濟方案，在派錢之外也要救助中小企及航空業等，但美股的表現繼續陷入頹勢，道指更蒸發特朗普上任以來的升幅。另外歐洲也準備豪逾萬億美元救市。在日本，當地也有意派錢，大阪並將向學童提供免費午餐……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：多國政府在抗疫期間推出紓民困措施，美國擬推1萬億美元刺激經濟計劃（AP）
特朗普狂講「中國病毒」 亞裔美國人叫苦
美國總統特朗普（Donald Trump）近日多番使用「中國病毒」字眼形容新型冠狀病毒，引來中方強烈不滿，特朗普解釋自己對中國向外界散布「美國傳播病毒」的消息感到不滿，與其和中國爭辯，自己倒不如以病毒來源稱呼。他在18日的記者會再度解畫，更認為中國本應可以更早通報疫情，但在美國的亞裔人士則擔心會因此遭殃，遭受更多歧視……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：美國總統特朗普多番以「中國病毒」字眼形容新型病毒（AP）
北京驅逐美記者
北京驅逐美國三大報社的駐華美籍記者，此舉引來美方與美國三大報的不滿，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此表遺憾，又稱希望中方能夠「重新考慮」。專家則擔心兩國在媒體博弈層面撕破臉，搞不好會弄巧成拙……（按此閱讀更多）
桑德斯OUT了嗎？
美國民主黨總統初選形勢愈來愈明朗化，前副總統拜登再贏三州，另一邊廂的參議員桑德斯反勝機會漸見渺茫，退選壓力大大增加，其競選經理指桑德斯會研究選戰前景，更有人質疑是否桑德斯代表的社會主義已經沒落。此外，雖然初選勝負幾乎已分，但拜登仍要面對兩大難題……（按此閱讀）
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