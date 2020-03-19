【新冠肺炎・疫情】西班牙增逾200人死　意大利延長封城令

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破20萬宗，累計死亡人數超過8000人。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

↓↓↓想看疫情下全球民眾的生活，請觀看圖輯：

+ 5 + 4 + 3

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月19日表示，決定延長全國封城措施，該命令原本會在4月3日結束，但現在會延長。當地自封鎖全國後，國內大部分商店關閉，也禁止公眾聚會。

意大利民防局3月18日公布，過去24小時死亡病例增加475宗，為該國2月21日爆發疫情以來最大升幅，死亡人數增至2,978人。確診病例總數增加4,207宗，至35,713宗。

意大利北部貝爾加莫省（Bergamo）梅佐爾多（Mezzoldo）77歲市長巴利科（Raimondo Balicco）在3月18日晚死於新冠肺炎，是繼其好友、貝爾加莫省切內市（Cene）70歲市長瓦洛蒂（Giorgio Valoti）後，第二位因染病離世的市長。

西班牙：西班牙衞生部3月19日公布，當地新增209宗死亡個案，累計升至767人。確診病例則由3月18日的13716宗，上升至19日的17147宗，增加3431宗。

加泰羅尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）3月16日宣布確診。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，進入為期15天的緊急狀態。桑切斯夫人貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）同日確診。

身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（Reuters）

伊朗：伊朗衞生部3月19日宣佈，伊朗新增確診病例1046宗，累計病例升至18407宗，死亡人數增加149人，累計升至1284人病逝。累計康復病例則為5979宗。

美國：根據美國有線新聞網絡（CNN）數據顯示，在3月18日上午6時至下午6時期間，全國新增2,300宗確診個案，是歷來最大增幅，累計病例增至逾8,500宗。其中，紐約州新增逾1,200宗，有逾500宗來自紐約市。

美國亦首次有國會議員確診感染新型冠狀病毒，來自佛羅里達州的58歲共和黨眾議員迪亞斯・巴拉特（Mario Diaz-Balart）18日發表聲明指，他13日開始自我隔離，翌日出現發燒及頭痛等症狀，其後檢測證實呈陽性反應。另一名來自猶他州的民主黨眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）隨後也宣布確診染病，他15日出現類似輕度感冒的症狀，並在18日證實確診感染病毒。

🔻點擊圖表觀看美國疫情分布🔻

🔻點擊圖表觀看美國疫情趨勢🔻

新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

韓國：韓國3月19日上午公布，截至3月日19凌晨0時的24小時內新增152宗確診，累計增至8,565宗。全國死亡個案新增7個，累計增至91宗。 最新有407人治癒，迄今累計有1,947人康復出院。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻

+ 4 + 3 + 2

英國：英國截至3月18日，累計確診個案增至2,626宗，當中倫敦有953人感染病毒。死亡病例由前一天的67個增至99個，增幅達48%。

法國：法國公共衛生局3月18日晚上公布，當地新增89人死亡，總數上升至264人，增幅接近51%。全國確診個案由17日的7,730宗增至9,134宗，在過去24小時內上升了18％。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（Reuters）

日本：日本3月17日新增44宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,589人。其中茨城縣和香川縣首次出現確診者，東京都確診人數破百。另外新增1宗死亡個案，累計增至36宗。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

新西蘭：新西蘭3月19日宣布，當地新增8宗新冠肺炎感染病例，全部個案均與外遊有關，全國累計迄今增至28宗。新增個案中，只有1人正在醫院接受治療，其餘患者都在居家隔離。

毛里求斯（Mauritius）：毛里求斯政府3月19日公布，當地首次出現3宗確診病例，3名患者年齡介乎21至59歲，均是外遊回國的國民；其中兩人在郵輪上工作，其餘一人由英國返國。