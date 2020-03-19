【新冠肺炎】《世界是平的》作者：疫情可能是世界歷史分水嶺

新型肺炎疫情席捲全球，《紐約時報》專欄作家、《世界是平的》（The World is Flat）作者佛里曼（Thomas Friedman）3月17日撰文指出，今次疫情可能會改變美國等地的政治及文化。

新冠肺炎：新冠肺炎疫情席捲美國，圖為工人在地鐵站消毒。（Getty）

佛里曼：世界更緊密 問題更快傳開

佛里曼在文章開首語帶相關地將公元前（B.C.）及公元後（A.C.），解作疫情前（Before Corona）及疫情後（After Corona），並指出疫情可能會為世界帶來一些趨勢。

文章指出，隨着互聯網、全球貿易及旅遊業蓬勃發展，人們相互依賴及融合，帶動經濟增長，世界亦變得更緊密。但同時亦意味，當一個地方出現問題時會比以往更快傳開，所以過去幾周的蔓延其實不意外，並可以預見。

文章指出，疫情可能會對美國的政治及文化產生影響，並引述馬里蘭大學（University of Maryland）蓋爾芬德（Michele Gelfand）教授《規則制定者，規則破壞者：緊密及鬆散文化如何連結我們的世界》（Rule Makers, Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures Wire Our World）一書，將各國劃分為「緊密」（tight）或「寬鬆」（loose）。

美國「寬鬆」文化或要改變？

根據蓋爾芬德分類，中國、新加坡及奧地利等較多社會規範、懲罰及監視的國家為「緊密」國家；美國、意大利及巴西等文化規則就較薄弱的就是「寬鬆」國家。

書中指出，「緊密」國家曾面臨飢荒及戰爭等天災人禍，並從中學會嚴格制度可挽救生命的道理，並認為美國的寬鬆文化可能要在未來日子作出重大改變。

佛里曼認為，只有慷慨才能拯救大家。他指出，面臨疫情肆虐要收緊當地文化，同時寬鬆財政，工人及僱主才能保住生計。他相信，愈收緊文化及寬鬆財政，疫情過後（After Corona）社會就會愈強大及友善。