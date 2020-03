【新冠肺炎】《世界是平的》作者：疫情可能是世界歷史分水嶺

新型肺炎疫情席捲全球,《紐約時報》專欄作家、《世界是平的》(The World is Flat)作者佛里曼(Thomas Friedman)3月17日撰文指出,今次疫情可能會改變美國等地的政治及文化。

新冠肺炎:新冠肺炎疫情席捲美國,圖為工人在地鐵站消毒。(Getty)

佛里曼:世界更緊密 問題更快傳開

佛里曼在文章開首語帶相關地將公元前(B.C.)及公元後(A.C.),解作疫情前(Before Corona)及疫情後(After Corona),並指出疫情可能會為世界帶來一些趨勢。

文章指出,隨着互聯網、全球貿易及旅遊業蓬勃發展,人們相互依賴及融合,帶動經濟增長,世界亦變得更緊密。但同時亦意味,當一個地方出現問題時會比以往更快傳開,所以過去幾周的蔓延其實不意外,並可以預見。

文章指出,疫情可能會對美國的政治及文化產生影響,並引述馬里蘭大學(University of Maryland)蓋爾芬德(Michele Gelfand)教授《規則制定者,規則破壞者:緊密及鬆散文化如何連結我們的世界》(Rule Makers, Rule Breakers: How Tight and Loose Cultures Wire Our World)一書,將各國劃分為「緊密」(tight)或「寬鬆」(loose)。

美國「寬鬆」文化或要改變?

根據蓋爾芬德分類,中國、新加坡及奧地利等較多社會規範、懲罰及監視的國家為「緊密」國家;美國、意大利及巴西等文化規則就較薄弱的就是「寬鬆」國家。

書中指出,「緊密」國家曾面臨飢荒及戰爭等天災人禍,並從中學會嚴格制度可挽救生命的道理,並認為美國的寬鬆文化可能要在未來日子作出重大改變。

佛里曼認為,只有慷慨才能拯救大家。他指出,面臨疫情肆虐要收緊當地文化,同時寬鬆財政,工人及僱主才能保住生計。他相信,愈收緊文化及寬鬆財政,疫情過後(After Corona)社會就會愈強大及友善。