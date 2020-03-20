【新冠肺炎・最新疫情】意國死亡人數超越中國　法國確診個案破萬

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破22萬宗，累計死亡人數超過9000人。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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摩納哥：摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）證實確診。

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月19日表示，決定延長原定4月3日結束的全國封城措施。當地自封鎖全國後，國內大部分商店關閉，也禁止公眾聚會。

意大利民防局3月19日公布，過去24小時死亡病例增加427宗，即過去一日平均每小時有17人死亡，累計死亡人數增至3,405人，超越最初爆發疫情的中國。確診病例總數增加5,322宗或14.9%，增至41,035宗。累計有4,440人出院，目前有2,498人於深切治療部留醫。

西班牙：西班牙衞生部3月19日公布，當地新增209宗死亡個案，累計升至767人。確診病例則由3月18日的13,716宗，上升至19日的17,147宗，增加3431宗。

身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（Reuters）

伊朗：伊朗衞生部3月19日公布，新增確診病例1,046宗，累計病例升至18,407宗，死亡人數增加149人，累計升至1,284人病逝。累計康復病例則為5,979宗。

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月20日，美國確診個案增至13,680宗，其中5,365宗來自紐約州，1,376宗來自華盛頓州。死亡個案增至200宗，其中74宗來自華盛頓州，34宗來自紐約州。

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新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

韓國：韓國3月19日上午公布，截至3月日19凌晨0時的24小時內新增152宗確診，累計增至8,565宗。全國死亡個案新增7個，累計增至91宗。 最新有407人治癒，迄今累計有1,947人康復出院。

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英國：截至3月19日，英國累計確診個案增至3,269宗，增幅達25%。死亡病例增至144宗，增幅達40%。

法國：法國公共衛生局3月19日公布，新增108人死亡，增幅達41%，總數上升至372人，增幅接近51%。全國確診個案由前一日的9,134宗增至10,995宗，在過去24小時內上升20％。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（Reuters）

日本：日本3月19日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,670人。另外新增2宗死亡個案，分別為大阪府男子和兵庫縣女子，累計增至40宗。

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