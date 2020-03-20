【新冠肺炎・最新疫情】澳洲紅寶石公主號郵輪3人確診

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破22萬宗，累計死亡人數超過9000人。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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澳洲紅寶石公主號郵輪3人確診

新南威爾斯省衛生部公佈，3月19日在澳洲悉尼靠岸的郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）最少3人在20日確診。其中2名乘客已送醫，尚有1名確診的船員仍在郵輪上。郵輪上有13人接受測試，當中3個樣本對測試呈陽性反應。

新南威爾斯省衛生部哈澤德（Brad Hazzard）3月20日公佈相關消息，稱船上有1100名船員以及2700名乘客。郵輪原定進行14天的旅程，但3天前從新西蘭折返。此前船上乘客已隔離14天。

泰國錄50新增確診

泰國疾病防治廳（Disease Control Department）廳長素旺那猜（Suwannachai Wattanayingcharoenchai）在3月20日在記者會上指出，該國錄得50個新增確診個案，令整體確診個案增至322。大部分感染個案出現在該國首都曼谷。

在50個新增確診個案中，41個與之前的確診個案有關，另個9個是從海外抵泰以及與外國人有接觸的個案。

泰國在這一波疫情中有1人不幸身亡、43名病人已痊癒出院，另有278人仍然留醫。

世界糧食計劃署執行主任確診

聯合國世界糧食計劃署（United Nations World Food Programme，WFP）執行主任比斯利（David Beasley）3月20日發表聲明證實，他已確診新型冠狀病毒肺炎。比斯利表示，他此前曾到加拿大進行正式訪問。他之後返回美國，並在剛過去的這個周末感到不適，於是在5日前決定自我隔離。他目前精神狀態良好，而且症狀輕微。

摩納哥：摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）證實確診。

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月19日表示，決定延長原定4月3日結束的全國封城措施。當地自封鎖全國後，國內大部分商店關閉，也禁止公眾聚會。

意大利民防局3月19日公布，過去24小時死亡病例增加427宗，即過去一日平均每小時有17人死亡，累計死亡人數增至3,405人，超越最初爆發疫情的中國。確診病例總數增加5,322宗或14.9%，增至41,035宗。累計有4,440人出院，目前有2,498人於深切治療部留醫。

西班牙：西班牙衞生部3月19日公布，當地新增209宗死亡個案，累計升至767人。確診病例則由3月18日的13,716宗，上升至19日的17,147宗，增加3431宗。

身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（Reuters）

伊朗：伊朗衞生部3月19日公布，新增確診病例1,046宗，累計病例升至18,407宗，死亡人數增加149人，累計升至1,284人病逝。累計康復病例則為5,979宗。

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月20日，美國確診個案增至13,680宗，其中5,365宗來自紐約州，1,376宗來自華盛頓州。死亡個案增至200宗，其中74宗來自華盛頓州，34宗來自紐約州。

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新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部20日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增87個確診病例，累計確診8652例。韓國境內單日新增病例數再次低於100例。當地死亡病例累計94個。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加3個，死亡率1.09%，死亡病例多數為高齡或有基礎疾病患者，80歲以上病例的病死率高達10.03%。

累計治癒並解除隔離病例共2233個，較前日增加286個。治癒人數連日高於新增病例。

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英國：截至3月19日，英國累計確診個案增至3,269宗，增幅達25%。死亡病例增至144宗，增幅達40%。

法國：法國公共衛生局3月19日公布，新增108人死亡，增幅達41%，總數上升至372人，增幅接近51%。全國確診個案由前一日的9,134宗增至10,995宗，在過去24小時內上升20％。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（Reuters）

日本：日本3月19日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,670人。另外新增2宗死亡個案，分別為大阪府男子和兵庫縣女子，累計增至40宗。

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