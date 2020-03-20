【新冠肺炎】比爾蓋茨評美國檢測無組織　讚中港台等地抗疫工作

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）3月18日在網絡論壇Reddit回答網民提問，議題圍繞新型肺炎疫情，期間他評論各地的抗疫工作。 比爾蓋茨認為美國的病毒檢測工作欠缺組織，情況有點混亂，另一方面，他讚賞香港、中國大陸、台灣、新加坡的工作，稱這些地方未有出現疫情明顯反彈（rebound）的情況。 比爾蓋茨又認為，不應把病毒稱為「中國病毒」（Chinese Virus）。

比爾蓋茨在網絡論壇接受網民提問，圖為他2019年11月在紐約出席公開活動（Getty）

比爾蓋茨在Reddit舉行AMA（Ask Me Anything）論壇，話題圍繞新型肺炎疫情，網民最先關注他對美國檢測工作的評價，他回應稱，美國的檢測目前仍沒有組織，他希望政府會在未來數周內解決問題，例如設立網站，讓民眾可以了解到哪些地方檢測、了解在家檢測的資訊等。

他又稱，西雅圖的華盛頓大學每天提供數以千計的檢測服務，但資料卻沒有傳到國家的追蹤系統，他形容韓國在運用電腦追蹤病患行蹤方面做得好。

讚中港台等地抗疫工作

有網民之後問及疫情會否出現數波的浪潮或反彈情況，比爾蓋茨稱，這取決於如何應對入境人士與檢測工作，他稱「至今中國的反彈個案都看來很低，他們對控制入境人士非常嚴謹，香港、台灣、新加坡也全都在這方面做得很好，若我們的工作做得對，反彈個案數目也會相對少。」

他之後又談到，中國感染新型病毒的人口少於0.1%，與當地採取的抗疫措施有關，他稱「大部分富有國家都應該能夠做到低程度的感染，但有些發展中國家則將會無法做到。」