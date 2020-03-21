【新冠肺炎・措施】曼谷關閉所有商場與市集　澳洲悉尼封鎖海灘

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

曼谷關閉所有百貨商場至4月中

泰國首都曼谷市政府3月21日宣布，自3月22日起關閉所有百貨商場、美容院、市集、游泳池、遊樂場、網吧、高爾夫球場、會議中心、紋身店等，直至4月12日，期間超市、藥房、餐廳或商場內的食店可以繼續營業，但食肆只能經營外賣業務。公告未禁止民眾出門。

民眾不理禁令 悉尼緊急封鎖海灘

澳洲政府已下令禁止逾500人的戶外集會，要求民眾減少聚集，不過當地的海灘非常熱鬧，民眾湧去海灘戲水和享受日光浴，結果澳洲悉尼韋弗利（Waverley）市議會3月21日宣布即時封鎖多個海灘，包括著名的邦迪海灘（Bondi）、布龍特海灘（Bronte）及塔瑪拉瑪海灘（Tamarama，暫譯）。

I can’t not say anything. As a #GP working in #Bondi and living in this area with my children, I am appalled at the lack of disregard by many for how serious this all this. #Bondi this is NOT #SocialDistancing. You are contributing to the spread of #covid 😡 pic.twitter.com/jCtXV6gght — Amandeep (@Dochansra) March 20, 2020

加拿大關閉接壤美國邊境

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月19日宣布，加拿大與美國的邊境會在3月20日晚上起關閉，禁止兩國間非必要的旅遊，以限制新冠肺炎傳播。有關措施會實施數周至數月。

印度明日實行「自願式」宵禁

印度宣布3月22日早上7時至晚上9時進行自願式「宵禁」。總理莫迪19日（Narendra Modi）表示，國家會在22日試行宵禁令，時間從晚上7時至翌晨9時。他呼籲民眾遵守，並指如非必要，大家在未來數周避免外出或到醫院。他又要求65歲以上上民眾留在家中，同時強調國民無須搶購日常物資。

新西蘭警示系統升至二級

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月21日發表全國電視講話，公布該國一個4個分級的警示系統，並將全國防控疫情響應等級升至二級。意即病毒傳播已受控，但因有更多個案出現而風險增加。

新西蘭將疫情防控分為四級響應。二級的判斷標準是：確診病例不斷增加、社區傳播風險不斷提高，但總體疫情仍然可控。在最高的第四級，意味全國將接近完全「鎖國」，超級市場及藥房則會在任何情況下都營業。

紐防疫警報示系統升至二級

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月21日發表全國電視講話，公布該國一個分4個階段的警示系統，並將全國防控疫情響應等級升至二級。意即病毒傳播已受控，但因有更多個案出現而風險增加。

新西蘭將疫情防控分為四級響應。二級的判斷標準是：確診病例不斷增加、社區傳播風險不斷提高，但總體疫情仍然可控。在最高的第四級，意味全國將接近完全「鎖國」，超級市場及藥房則會在任何情況下都營業。

阿德恩在講話中要求民眾減少不必要的國內旅行，70歲以上老人以及本身有病患者儘量留在家中避免外出。政府和企業根據工作性質安排提前休假、在家辦公等，盡一切可能減少人們外出。

加航計劃暫時裁員

加拿大航空公司（Air Canada）3月20日表示，受疫情衝擊，公司打算暫時解雇5,000多名空中服務員。代表加航空服人員的工會指出，這波裁員將影響公司3,600名空服員，還有旗下廉航加拿大胭脂航空公司（Air Canada Rouge）全部共1,549名空服員。但航空公司稱：「當情況允許且恢復服務時，（我們）將重新召回這些員工。」

古巴將禁外國人登島

古巴總統迪亞斯卡內爾 （Miguel Diaz-Canel）3月20日透過國營電視台宣布，該國自24日起將禁止外籍人士入境30天，當地居民除外。

美愈多地方「閉關」

美國紐約州和伊利諾州3月20緊隨加州之後，下令民眾盡量留在家。隨着愈多州份宣布類似措施，留在家中的人快要涵蓋全美五分之一人口（約7000萬人）。

包括紐約市、洛杉磯與芝加哥等大城市已實施有關措施，新澤西州準備跟進，康涅狄格州已展開管制。

紐約州被列為「重大災區」

美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間3月20日晚上發布重大災害宣布（Major Disaster Declaration），紐約州已成為「重大災區」，讓它得以獲得420億美元的賑災基金。這也是美國歷史上總統第一次因公共衛生威脅發布「重大災區」公布。

以往美國所做的同類型宣布，都是為自然災害如颶風而設。

Google I/O完全取消

Google每年一度的開發者大會Google I/O因為新冠病毒而完全取消。公司3月3日宣布取現場活動，來到現在則公布整個活動取消。

公司在聲明中指出，出於對開發者、僱員、社區健康及安全的考３，以及為符合三藩市灣區多縣最近發出的「居家避難」（shelter in place）的要求，「遺憾的是，我們今年不會有任何舉行I/O的空間。

美加大部分星巴克關閉2周

星巴克股份有限公司（Starbucks Corp）3月21日公布，為協助抗疫，其在美國及加拿大大部分咖啡店都會關閉，維時2周。免下車的購物櫃位服務亦會受限。

圖為3月20日美國紐約布魯克林一名女子出外購物時，身穿雨衣、戴上口罩以及護目鏡。（AP）

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