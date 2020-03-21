【新冠肺炎・措施】美國愈多地方「封城」影響全國近五分一人口

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美愈多地方「閉關」

美國紐約州和伊利諾州3月20緊隨加州之後，下令民眾盡量留在家。隨着愈多州份宣布類似措施，留在家中的人快要涵蓋全美五分之一人口（約7000萬人）。

包括紐約市、洛杉磯與芝加哥等大城市已實施有關措施，新澤西州準備跟進，康涅狄格州已展開管制。

紐約州被列為「重大災區」

美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間3月20日晚上發布重大災害宣布（Major Disaster Declaration），紐約州已成為「重大災區」，讓它得以獲得420億美元的賑災基金。這也是美國歷史上總統第一次因公共衛生威脅發布「重大災區」公布。

以往美國所做的同類型宣布，都是為自然災害如颶風而設。

Google I/O完全取消

Google每年一度的開發者大會Google I/O因為新冠病毒而完全取消。公司3月3日宣布取現場活動，來到現在則公布整個活動取消。

公司在聲明中指出，出於對開發者、僱員、社區健康及安全的考３，以及為符合三藩市灣區多縣最近發出的「居家避難」（shelter in place）的要求，「遺憾的是，我們今年不會有任何舉行I/O的空間。

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