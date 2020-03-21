【新冠肺炎．最新疫情】白宮首現確診　意國死亡個案再創單日新高

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破24萬宗，累計死亡人數超過1萬人。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至19,285宗，其中8,398宗來自紐約州，1,524宗來自華盛頓州。死亡個案增至249宗，其中83宗來自華盛頓州，46宗來自紐約州，23宗來自加州。

副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書3月20日公布，副總統辦公室有職員確診，但患者並無與總統特朗普（Donald Trump）或彭斯有緊密接觸。

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身穿保護衣的工作人員2月27日在伊朗伊馬姆・禮薩聖地進行消毒。（Reuters）

伊朗：伊朗衞生部3月20日公布，新增1,237宗確診病例，累計病例升至19,644宗，死亡人數增加149人，累計升至1,433人病逝。累計康復病例則為6,745宗。

意大利：意大利民防局3月20日公布，過去24小時死亡病例增加627宗，再創單日新高，累計死亡人數增至4,032人。意大利死亡人數3月19日已經超越最初爆發疫情的中國。全國確診病例總數增加5,986宗或14.6%，增至47,021宗。

西班牙：西班牙衞生部3月20日公布，當地新增235宗死亡個案，累計升至1,002人。確診病例增至19,980宗。其中馬德里為重災區，累計有7,165宗確診個案，628宗死亡個案。

新冠肺炎各國疫情：美國紐約3月16日宣布實施宵禁，將嚴重影響酒吧、戲院、賭場、健身房等場所的生意。圖為16日晚，當地一間酒吧暫停營業，員工用木板封住玻璃窗。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部20日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增87個確診病例，累計確診8652例。韓國境內單日新增病例數再次低於100例。當地死亡病例累計94個。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加3個，死亡率1.09%，死亡病例多數為高齡或有基礎疾病患者，80歲以上病例的病死率高達10.03%。

累計治癒並解除隔離病例共2233個，較前日增加286個。治癒人數連日高於新增病例。

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英國：截至3月19日，英國累計確診個案增至3,269宗，增幅達25%。死亡病例增至144宗，增幅達40%。

法國：法國公共衛生局3月20日公布，新增78人死亡，增幅達21%，總數上升至450人，增幅比起前兩日封城前減慢。全國確診個案由前一日的10,995宗增至12,612宗，在過去24小時內上升15％。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月20日公布，全國新增2,958宗確診個案，累計增至13,957宗。死亡人數累計31人。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（Reuters）

日本：日本3月19日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,670人。另外新增2宗死亡個案，分別為大阪府男子和兵庫縣女子，累計增至40宗。

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