【新冠肺炎】紐約州禁止聚集　要求所有非必要僱員留家

繼美國加州宣布封城後，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）3月20日宣布同類措施，嚴禁舉行任何規模的聚會，並要求所有非必要僱員留家。總統特朗普（Donald Trump）同日批准將紐約州列為重大災區。

3月20日，紐約時報廣場有大型廣告牌列出向醫護致敬的字句。（美聯社）

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有關措施當地時間3月22日晚上8時起生效。所有非必要的聚會，不論規模大小和理由，都要取消或押後，包括派對和慶祝活動。所有非必要僱員必須留家，送貨工人、便利店職員、教師、警察和醫護人員獲豁免。

措施禁止家長帶孩子到公園等地方遊玩，除非能夠確保能夠保持足夠距離。公共交通繼續運作，但政府建議市民只在必要情況下乘搭。科莫指，市民仍然可能外出或參與非接觸的活動，但不應該與其他人一起打籃球，在公共場所也應該與其他人保持最少6呎的距離。

科莫解釋，政府需要採取嚴厲的措施，阻止病毒迅速的傳播。他指，市民再不能如常生活，呼籲市民接受和面對現實。

伊利諾伊州同日宣布採取類似措施。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）也計劃於未來24小時內關閉所有非必要商店。

紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）表示，總統特朗普批准將紐約州列為重大災區，為美國總統首次因為公共衛生安全事件宣布列「重大災區」。

有逾1,900萬居民的紐約州為全國最多確診個案的州份。自疫情爆發以來逾1,200人住院，現時累計有逾7,000宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案。約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，紐約州死亡個案達38宗。