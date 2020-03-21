【新冠肺炎・美國】加州為抗疫　強制4000萬人居家

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在持續惡化際，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）3月19日發布命令，要求全州近4000萬民眾留在家中。 有關限制在19日午夜起生效，民眾除了購買食物、藥物、醫療保健服務以及前往上班等必要事情外，其餘一律留在家中。它會一直生效，直至政府進一步通知。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站的數據，加州迄今確診個案已有1247個、當中包括24個死亡個案。加州疫情嚴重程度排在紐約州與華盛頓州之後。

紐瑟姆19日下令「封州」，全州4000多萬居民被要求待在家中。他表示，未來8周可能有56%、即2,550萬名居民受感染。

他3月19日發信向國會要求提供10億美元的聯邦資金，還要求美軍「仁慈號」醫院船（USNS Mercy）停泊在洛杉磯港口，直至9月1日，紓解加州醫療系統的負擔。

在這道命令項下，食品店、藥房、加油站、洗衣店和銀行等人們生活必要設施仍會繼續運作，餐廳仍可繼續提供送外賣服務。

加州三藩市灣區6個縣日前已頒布類似的要求人們留在家中的防疫令。

▼加州實行「封州」，目的是減少人群聚集，降低疫情傳播的速度。想看更多當地照片，請點擊放大觀看：