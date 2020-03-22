【新冠肺炎・措施】新加坡禁短期旅客入境和轉機　新澤西州封城

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗等地都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

新加坡禁止所有短期旅客入境

新加坡衛生部3月22日表示，從22日午夜起，禁止所有短期旅客過境或入境該國。當局只允許工作簽證持有人（包括其家屬）返國和入境，而這些簽證必須是為當地提供醫療和運輸等基本服務的人士。

美國新澤西州實施「封城」令

美國新澤西州長墨菲（Phil Murphy）3月21日實施「封城」令，要求民眾即日起「待在家裏」，可以的話所有民眾要居家辦公，所有聚會全面取消，但居民仍可出外到雜貨店和藥房購物。包括賭場、健身室和夜店等非必要的商店從21日晚上9時起關閉實體店。目前加州和伊利諾伊州均已實施「封城」令。

新冠肺炎美國疫情：華盛頓州西雅图市3月21日有不少人在黃金花園公園聚集。（Reuters）

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澳洲兩省關閉餐廳和酒吧

澳洲維多利亞省和新南威爾斯省3月22日晚上起，會禁止所有非必要活動，包括餐廳和酒吧等非必要商店須要關閉。維多利亞省同時宣布，若未能與聯邦政府就防疫措施達成協議，會自行在24日起關閉全部學校。

夏威夷26日起所有入境者須隔離14日

美國夏威夷州州長伊蓋（David Ige）3月21日宣布，26日午夜起所有入境當地的人士，包括旅客和美國公民在內，必須進行14日的強制家居隔離，是美國首個採取類似措施的地區。若違反隔離令，最高可被罰款5000美元和監禁一年。

意大利暫停非必要生產活動

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月21日宣布收緊抗疫措施，將關閉所有生產設施至4月3日，但不包括必需品的生產線。超市、藥房、郵政和銀行服務維持正常。相關法令相信會在22日稍後時間緊急頒布，即時生效。

疫情最嚴重的北部地區倫巴第（Lombardy）地區政府決定自行下令更嚴厲措施。首長豐塔納（Attilio Fontana）21日頒布禁令，即日禁止所有聚會，戶外運動及練習亦被禁止。同時要求所有在倫巴第的所有酒店顧客，必須在72小時內離開。

印度開始14小時宵禁

印度從22日早上7時至晚上9時，實施宵禁來遏止新冠肺炎疫情，所有國民在這14小時內都不允許外出。總理莫迪（Narendra Modi）19日呼籲民眾遵守，並指如非必要，大家在未來數周避免外出或到醫院。他又要求65歲以上上民眾留在家中，同時強調國民無須搶購日常物資。

圖為3月20日美國紐約布魯克林一名女子出外購物時，身穿雨衣、戴上口罩以及護目鏡。（AP）

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